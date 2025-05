Toni Pérez, fisioterapeuta: "Hay lesiones donde por una mala recuperación mental se crea una alerta de miedo y el jugador no vuelve a ser el mismo"

Tu cuerpo es tu mayor compañero de vida. Está contigo en cada paso, cada día, cada caída, cada salto y cada pausa. A pesar de ser una máquina tan crucial para cualquier aspecto vital, conocer en profundidad las interioridades de tu propio cuerpo está al alcance de unos pocos. Toni Pérez (Sevilla, 24 años) es uno de ellos.

Este fisioterapeuta y divulgador apasionado por el movimiento y la recuperación de lesiones andaluz ha compartido sus conocimientos en un libro (No te lesiones más) que pretende ser una guía para el usuario común para conocer en amplitud cómo funcionan los engranajes de esta máquina tan compleja. Toni explica a SPORT aspectos desconocidos del cuerpo humano, muchos de ellos relacionados con el deporte de élite y la actividad profesional.

Pregunta: Hay muchas lesiones que puede padecer un deportista... ¿Cuál dirías que es la peor de todas, la que más afecta ya no solo en el apartado físico, sino también en el mental?

Respuesta: Depende del deportista, pero vamos a trabajar sobre los deportes de suelo. En estos deportes, obviamente, la gravedad de la lesión condiciona muchísimo la recuperación, es decir, te podría decir que la más común será el esguince de tobillo, pero no es la más agresiva, o una lesión muscular en los isquios, esas son las más comunes, que tú puedes ver en consulta por un deportista de élite... pero la que más te condiciona son las que más tiempo de recuperación tienen.

¿Cuáles son?

En deportes de suelo principalmente están dentro de la rodilla, o incluso en el tobillo. Pero si nos vamos a la rodilla, recuperaciones de muchísimo tiempo, que realmente, como tú dices, vayan más allá de lo físico, tienes la famosa del ligamento cruzado anterior. Yo siempre digo que esa lesión no es tan mala, es decir, no es tan incapacitante, no es una lesión incompetente en tu día, la persona al mes va a estar andando sin problema. Pero a un deportista de élite, si tú le quitas el deporte, si tú le quitas el poder de entrenar, le estás quitando la vida, porque vive para ello, es su trabajo, no se lo toma como otra persona.

Toni Pérez, fisioterapeuta autor del libro 'No te lesiones más' / Toni Pérez / Toni Pérez

...y con un tiempo de recuperación largo.

La de ligamento cruzado anterior no se recomienda volver a jugar al mismo nivel antes de los nueve meses, por el riesgo de recaída. En este tipo de lesiones el apartado físico se deja un poco de lado, pero el trabajo que hay que hacer inmediatamente es mental, porque tú pasas en cinco segundos de tener tu rodilla perfectamente, a de repente no poder ni doblarla. Y eso hace que no pueda correr, que tenga dolor, que se le inflame, que a la mínima se le ponga la rodilla enorme en base a la inflamación, y todo esto genera un condicionamiento en la persona, que le vas asumiendo en un círculo vicioso o negativo, que si no sabes sobrellevarlo... por eso la figura del psicólogo es tan importante en estas recuperaciones, llega incluso a abandonar el deporte, y hay muchísimos casos en los cuales por una recuperación mala a nivel mental siempre se ha quedado una alerta de miedo en el jugador, y desde entonces no ha sido el mismo.

¿Qué piensas de que se aumente el calendario, que sea cada vez más exigente, que tengan menos tiempo de recuperación, de descanso...?

Por un lado, es un poco erróneo pensar que se lesionan más, porque realmente, esto aunque parezca chocante, no se lesionan más. No se lesionan más porque la preparación física ha aumentado muchísimo; es decir, con el calendario que había hace 30 años, pero con la preparación física que hay ahora tienen muchos problemas de pubalgia, ese tipo de problemas ya están casi erradicados.

El dinero también entra en escena...

Exacto, creo que al final priorizan el negocio, pero no solo en el fútbol, o sea, en cualquier deporte de élite creo que priorizan el negocio. Creo que los jugadores hacen muy bien en quejarse porque llevan toda la razón del mundo, pero es algo que no va a cambiar. Entonces, la recomendación es que ellos aún más todavía, pero eso recae en la persona más todavía, se preparen física y mentalmente para lo que llega.

La temporada también es muy larga.

Hay muchos jugadores que han llegado el último mes, que es más importante y más definitivo, y pegan un bajón de rendimiento. Y no lo pegan por calidad técnica, sino que lo pegan por falta de gestión de minutos, eso ya también estaría de la preparación física del entrenador. Pero está claro que, de hecho, un caso brutal fue el de Rodri, que habló de esto y se rompió el cruzado a las dos semanas.

¿Es algo común que se baje la intensidad en ciertos meses para intentar llegar bien al tramo final de año?

Bajar la intensidad es lógico; no somos máquinas. Yo diría que de los entrenadores que más han hablado sobre este tema es Ancelotti, sobre la gestión de los minutos. Creo que, curiosamente, no sé si es el que mejor lo hace, porque al final siempre tiene a su intocable y no lo cambia... pero yo diría, que un buen ejemplo de lo que estás comentando es el caso del Barcelona esta temporada, que ha sabido meter rotaciones y ha sabido meter bien.

Y el ser humano tiene sus limitaciones...

No son todos súper hombres. Además que cada uno tiene su preparación física, su condicionamiento genético. No puedes pedir que todos sean como Cristiano Ronaldo o Messi, que son personas que han tenido muy pocas lesiones en su carrera porque su preparación física ha sido de otro nivel. No todo el mundo está en ese escalón y menos en equipos intermedios. Por ejemplo, allí en Cataluña, tienen por un lado el Barcelona, pero tienen el Espanyol, que es un equipo que a nivel económico es mucho menos poderoso. Obviamente, los jugadores del Espanyol no tienen la misma preparación física que pueden tener en el Barcelona.