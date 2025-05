Toni Pérez, fisioterapeuta: "Entrenar fuerza debe ser tan importante como lavarse los dientes"

Tu cuerpo es como una máquina. Está contigo en cada paso, cada día, cada caída, cada salto y cada pausa, aunque para que funcione conviene no solamente engrasarla, sino también entenderla. A pesar de ser una herramienta tan crucial para cualquier aspecto vital, conocer en profundidad las interioridades de tu propio cuerpo está al alcance de unos pocos. Toni Pérez (Sevilla, 24 años) es uno de ellos.

Este fisioterapeuta y divulgador apasionado por el movimiento y la recuperación de lesiones andaluz ha compartido sus conocimientos en un libro (No te lesiones más) que pretende ser una guía para el usuario común para conocer en amplitud cómo funcionan los engranajes de esta máquina tan compleja. Toni explica a SPORT aspectos desconocidos del cuerpo humano, muchos de ellos relacionados con el hecho de entrenar en un gimnasio o la preparación necesaria para que todo el mundo pueda practicar deporte de manera segura.

Pregunta: Tu libro es una llamada a conocer mejor tu cuerpo ¿Cómo crees que es de crucial entenderlo para cada persona?

Respuesta: Es clave, es básico; es decir, la poca conciencia que tiene el ser humano sobre su propio cuerpo es muy curiosa, porque eso hace que muchas veces se traduzca en que tú, por ejemplo, tengas una lesión y no sepas qué está pasando, no sepas dar un rendimiento bueno, a nivel de deporte, de élite o de deporte en general... Si tú no conoces qué hay en tus rodillas, qué hay en tus codos, qué hay en tus hombros, ahí estás empezando a tener una mala coordinación entre lo que tu mente piensa y lo que el músculo conecta. Es algo básico que muchas personas no tienen.

En este sentido, también incides en la importancia de preparación física antes de hacer ejercicio. ¿Es algo que consideras que la gente no tiene muy mentalizado?

No hay mucha diferencia entre una moda, como puede ser la ropa y lo que pasa con el deporte. Entonces, ahora te ha puesto de moda el running, ¿no? Hay muchos clubes de running, pero también mucha gente que no se ha enterado todavía ni de cómo se activan sus piernas para correr, la importancia que tiene entrenar fuerza para aumentar tu rendimiento y prevenir lesiones en el running... La gente no tiene preparación y después se preguntan, ¿por qué me he lesionado? ¿El deporte es lesivo? No, pero el deporte es exigente, que es la palabra clave.

Toni Pérez, fisioterapeuta autor del libro 'No te lesiones más' / Toni Pérez / Toni Pérez

¿Qué es lo más importante entonces para prevenir lesiones?

Entrenar fuerza, debe ser tan importante como lavarse los dientes. De la fuerza parte la estabilidad, parte la resistencia, parte la coordinación, parte el control del movimiento... Todas las capacidades que necesitas en cualquier deporte parten de la fuerza, que es la base.

En ese sentido, para intentar progresar dentro del gimnasio, ¿cómo de importante es la técnica por encima del peso?

Hay que entender que el concepto más importante que hay dentro del entrenamiento es la estabilidad. Si tú, por ejemplo, coges una mancuerna, te pones en el suelo y empujas la mancuerna hacia arriba, no vas a tener mucha dificultad. Si esa mancuerna, en vez de ser una mancuerna, es una barra guiada, vas a tener todavía menos dificultad porque te están guiando el trabajo. Pero si tú te pones con la espalda en una superficie súper pequeña, ¿qué va a pasar? Que vas a estar más pendiente de irte hacia los lados que de empujar la carga, lo que hace que no cargues tanto porque has perdido estabilidad.

Un concepto también relacionado con la fuerza...

La estabilidad va totalmente ligada a la fuerza. Cuanta más estabilidad tengas, más fuerza vas a poder ejercer. Y viceversa, cuanto menos estabilidad tengas, menos fuerza vas a poder ejercer, menos kilos vas a poder meter en una máquina. Por eso mismo, no tiene muchísimo sentido el tú tirar muchísimo peso si no tienes estabilidad, si no tienes técnica. Porque ahí vas a empezar a no estar estable y cuando una persona no está estable, es decir, no tenemos estabilidad, no tenemos equilibrio y movemos una carga, empezamos a tirar de muchas estructuras que intentan estabilizarnos a todos los músculos.

Si hablábamos antes de moda, la moda de la oparación bikini es la más grande que existe, probablemente Toni Pérez

Supongo que es importante diferenciar entre principiante y avanzado...

Si tú eres principiante, te tienes que centrar en tu técnica, porque la técnica te da control del movimiento y tú no conoces el movimiento. En otras palabras, tú al primer mes de gimnasio no sabes hacer un press de banca bien porque no sabes cerrar bien las escápulas, porque no sabes hacer nada, no sabes hacer una fuerza de empuje con las piernas que se llama el leg drive, no conoces las técnicas para realmente generar un movimiento bueno... Entonces, lo principal primero es coger poca técnica y mentalmente coordinar el movimiento y hacerte más coordinado, que esto es clave. Cuando vas avanzando empiezas a ver un fenómeno en tu cuerpo que se llama sobrecarga progresiva, que es que poquito a poco has ido subiendo el peso, vas subiendo fuerza, vas subiendo carga, y por lo tanto ya tienes más hipertrofia, estás más grande, tienes más fuerza.

Antes hablábamos del factor mental, cada vez son más frecuentes en Instagram o en TikTok las rutinas milagrosas que prometen cambios drásticos en pocos meses. ¿Cómo intentas lidiar con eso?

Si hablábamos antes de moda, la moda de la operación bikini es la más grande que existe, probablemente. Cada año se tumba más, pero aun así sigue. El concepto de que tú te creas que puedes transformar tu cuerpo en poco tiempo te lo va a decir alguien que nunca ha entrenado, porque si entrenas tienes que entender que con el proceso del cambio físico va a configurar su mente de otra forma, porque se va a dar cuenta y va a valorar el proceso. Recomiendo que no se crean nada de eso, que no se crean los cambios físicos en 7 días, porque esto no existe.

Toni Pérez, fisioterapeuta autor del libro 'No te lesiones más' / Toni Pérez

¿Qué proceso se debe seguir entonces?

Pues lo primero que hay que entender es que al principio, cuando tú entras en el gimnasio, no ganas fuerza, te adaptas a la fuerza que tienes. El fenómeno de hipertrofia, el fenómeno de fuerza, de poder aumentar el peso, de tener realmente más fuerza y hacerte más fuerte en los movimientos, no se da antes de seis semanas. Biológicamente es así, no puedes ponerte fuerte en dos semanas. Es importante tomarse el gimnasio de forma no obsesiva y trabajando sobre lo más importante, que es la voluntad, la voluntad propia, la constancia, la disciplina de ir todos los días.

Una persona nunca ha hecho deporte, ¿cómo orientarías tú a ese alguien para que empezase de la mejor manera?

Es importante que entender que su cuerpo no está adaptado a lo que va a hacer, que tiene que pasar por un proceso de adaptación. Es aburrido muchas veces, pero esa es la forma en la cual te vas a librar de la lesión.

El aspecto mental también es importante.

También la predisposición. Tanto en las lesiones como en el rendimiento, si tú te predispones positivamente a una práctica deportiva, estás condenado al éxito. Es decir, el optimismo evade de la evitación y la negación, que son dos fenómenos que nos pasa mucho. No me apetece, no quiero, no tengo ganas, no me da nada. Si tú la afrontas de forma optimista, sobre todo al principio, si te nutres de esa motivación que te llega por empezar un deporte y que te ilusiones, y tengas pasión realmente, de ahí vas a llegar mucho, porque lo importante que tiene que entender cualquier persona que empiece a iniciarse en un deporte o en un ejercicio, es que va a construir un hábito. Y eso es clave, porque mediante su hábito, va a empezar a reordenar su vida.