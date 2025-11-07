Tommy Fleetwod y Aaron Rai, en control en Abu Dhabi

Los ingleses Tommy Fleetwood y Aaron Rai, se situaron al frente del Abu Dhabi Championship, torneo de los play-offs del DP World Tour, y que se disputa en el espectacular recorrido de Yas Links GC. Ambos jugadores lograron una renta de dos golpes sobre un grupo de tres jugadores, con el sudafricano Richar Sterne, Andy Sullivan y Nicolai Hojgaard, los tres con -12.

En ese grupo perseguidor se encuentran dos españoles, Nacho Elvira y Alejandro del Rey, que concluyeron la jornada del viernes, con un total de -11, y con opciones de cara al fin de semana en el torneo que reparte nueve millones de dólares en premios.

Nacho Elvira llega a la penúltima prueba de las Rolex Series de la temporada en el puesto 46 de la clasificación de la Carrera a Dubái, sabiendo que esta era su última oportunidad para consolidar su lugar entre los 50 mejores y asegurarse su plaza para la final de temporada de la semana siguiente.

Buena actuación de Nacho Elvira que estuvo muy cerca de lograr un 'hole in one' en el 17 / DPWT

Y aunque se le escapó un momento memorable el día en el 17 donde estuvo a muy poco de lograr el ‘hole in one’, Elvira se mostró satisfecho y bien situado de cara al fin de semana.

Fleetwood, el gran favorito

"Creo que hicimos un gran trabajo controlando la bola fuera del rough, y eso fue realmente satisfactorio. Siento que volví a patear con solidez. Seis bajo par fue un muy buen resultado”, dijo Tommy Fleetwood que ya conoce la victoria en este torneo donde logró dos consecutivas en 2027 y 2028.

Aaron Ray quiere presentar batalla a Tommy Fleetwood en Yas Links GC / DPWT

El Abu Dhabi Championship es la penúltima prueba de la temporada del DP World Tour y donde los jugadores tratan de posicionarse en la ‘Race to Dubai’ de cara al último torneo de la temporada, el DP World Tour Championship, que coronará al mejor jugador de la temporada 2025.

El que tiene todos los números para llevarse el título es el norirlandés Rory McIlroy, que quiere sumar su séptima corona europea, a solo una de Colin Montgomerie, aunque en el torneo de Abu Dhabi no se encuentra entre las primeras posiciones. Rory ocupa el puesto vigésimo en la clasificación con un total de -8 y no lo descarta para la victoria en Yas Links que en caso de lograrla, dejaría prácticamente hecha su victoria en el ranking de la temporada.

Además de Del Rey y Nacho Elvira, Eugenio López Chacarra ocupa el puesto vigesimocuarto, con -7, Ángel Ayora, el puesto 40 (-5), Rafa Cabrera-Bello, en el 55 (-3) mientras que Manuel Elvira y Jorge Campillo, se fueron al puesto 61 (-2) en un torneo en el que no hay corte por lo que estarán todos el fin de semana.