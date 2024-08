Tomeu Penya: “Xavi era el mejor para el Barça y lo dejaron ir”

Estamos aquí en la plaza Tomeu Penya de Vilafranca, ¿qué supone para usted tener una plaza a su nombre en su propio pueblo?

La emoción me duró una gran temporada, ya hace más de 20 años que me la pusieron. Me emocionaba cuando veía mi nombre, ahora ya me he acostumbrado, ahora solo vengo a cobrar (risas), es broma como te puedes suponer.

¿Lleva desde los años 70 en el mundo de la música, son casi 50 años, como se hace para seguir con la misma ilusión y energía?

Cada año que he estado en este mundo me ha dado un poquito más, porque lo he vivido con ilusión. No me he querido quedar en los primeros discos y me he adaptado a las nuevas técnicas de hoy en día y los problemas actuales, sobre todo los que afectan a nuestras islas, la ecología o el turismo excesivo.

Tomeu Penya / Toni Munar

¿Hace poco sacó un nuevo álbum titulado ‘La vida son dos dies’ (La vida son dos días), que significa para ti esté nuevo disco y ese título representa tu manera de vivir la vida?

Sí, la vida son dos días y es así. Los tiene para ti, para ella, para todos. No te das cuenta y llegas a una edad donde piensas que deberías haber hecho más cosas. Es algo muy triste. Vale más haberlo hecho pero haber fracasado, que no haber hecho nada. Si ves la portada de mi disco, me ves a mí con 20 años y en la otra me ves actual, eso quiere decir que la vida son dos días y no hay más. Aprovecha ahora que puedes.

¿Esa idea la tenía usted de joven o es algo que se aprende con el tiempo?

La tenía de joven, pero pensaba que no era verdad. Pero cuando llegas a mi edad, haciendo discos y de todo, te das cuenta de que no es posible que hayan pasado tantos años. Me arrepiento de las cosas que no he hecho, las debería haber hecho.

¿Habrá más Tomeu Penya después de este disco?

Mientras yo vea que las plazas están llenas a reventar para escucharme, mientras vea qué niños y niñas viene a abrazarme, porque no creen que soy de verdad y me han escuchado desde el primer día, no me puedo retirar nunca. La enfermedad me puede retirar, pero como tengo una salud de hierro me imagino que dentro de 30 o 40 años empezaré a parar (ríe)

¿Su música ha traspasado generaciones, de hijos a abuelos, como se siente?

Un orgullo increíble. Para mí, lo más importante y lo noto, es que la gente me quiere. No solo como músico o compositor, como persona. Ese es mi orgullo más grande. Y me explican que sus abuelos y padres me conocen, que salieron conmigo de fiesta, noto que la gente me quiere, ese es mi orgullo más grande.

En una de sus canciones usted dice que quería ser un 'rock and roll star', pero también ha probado otros estilos como el tango, el rap, ya solo nos queda escucharle en un reggaetón.

Yo lo pensé, pero otras canciones pasaron por delante. El reggaetón está muy despreciado por los músicos y ‘culturetas’. Mi vida musical me ha enseñado, que no hay nada que triunfe en el mundo que no tenga mérito. Yo recuerdo que mis padres, que eran muy abiertos de mente, cuando escuchaban Los Beatles no les gustaba. Pero después de mucho tiempo escuchándolo les terminó gustando.

¿Le hemos visto colaborar con muchos artistas jóvenes y emergentes de la isla, ¿Cómo ve el panorama musical?

El panorama en Baleares no lo veo muy bien. Porque la música que la gente escucha está dominada por una ‘máquinas’ que consumen la música como si fuese una cerveza. Los grupos no tienen tiempo para nada. A mí también me consumían, pero no sé si fue porque trabajé más que los demás, que no me pudieron tapar.

Tomeu Penya, ¿es futbolero? ¿Le gusta ver deporte?

Consumo menos que antes. Tengo que ser sincero, desde que se fue Messi y Ronaldo, todo me parece aburrido. A mí me gusta el futbol, pero a los 10 minutos ya no puedo. Lo veo todo demasiado controlado, se ha perdido la magia. Los dos únicos que me han recuperado la ilusión son Nico y Lamine en la Eurocopa.

En 2007 usted dio una entrevista en SPORT, donde hablaba sobre los posibles cambios que debía hacer el Barça para mejorar. ¿Precisamente, ocurrieron como usted dijo y el club ganó el ‘sextete’ con Guardiola: qué cree que podría mejorar ahora?

En mi opinión, el Barça tenía al mejor y lo dejaron ir. A Xavi no le dieron oportunidades, no lo dejaron ni respirar. En la primera temporada ganó la Liga y la Supercopa, ¿qué más quieren? En España, Xavi dominó. Pero para Europa necesitaba otro tipo de equipo. A mí lo que más me molesta siendo culé, es que todas las leyendas salen mal: desde Cruyff a Schuster, de Ronaldo a Messi… Un desastre y ahora Xavi, el mejor futbolista que tuvo el club después de Leo. Tengo muchos conocidos en la directiva, pero no estoy nada contento. No se entiende como se gestionó todo, lo que más me molesta es que se haga el ridículo mundial.

En tu nuevo álbum, tiene una canción que se llama ‘Una d’aquelles nit que no dormia’ (Una de aquellas noches que no dormía). ¿Qué momento futbolístico le ha dejado una noche sin dormir, por felicidad o tristeza?

El día del 2-6 no dormí de felicidad, el día que marcó Piqué. Por cierto, nunca encontrarán dos centrales como Pique y Puyol… otros que por cierto salieron mal y los atacaron por todos los lados. Y momento triste, las últimas veces que el Mallorca ha bajado a Segunda División.