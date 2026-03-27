Roncero arrepentido tras el debut de Víctor Muñoz con España: "Espero que el Madrid lo recupere"

La noche de Víctor Muñoz con la selección española ha dejado algo más que un golazo; ha reabierto un debate que el madridismo había intentado enterrar.

El jugador que salió del Real Madrid tras ser señalado por un error en un Clásico, ha debutado con España marcando a los pocos minutos de entrar al campo.

Su actuación ha provocado un inesperado efecto dominó: periodistas y aficionados del entorno blanco han comenzado a expresar abiertamente su arrepentimiento por haber permitido su marcha a Osasuna.

Un cambio de discurso en la prensa madridista

Las reacciones no se han hecho esperar. Voces históricamente vinculadas al Real Madrid han reconocido que el trato hacia el jugador fue injusto y que su salida, quizá, fue un error.

Fernando Morientes -exfutbolista del Real Madrid- en COPE, recordó con crudeza el episodio que marcó al futbolista en su debut con el primer equipo: "A Víctor Muñoz lo mataron tras ese error en el Clásico de la temporada pasada", lamentó, subrayando que el linchamiento mediático y en redes sociales fue desproporcionado para un debutante.

Dani Garrido, desde la SER, fue incluso más contundente al señalar la hipocresía de quienes hoy reclaman su regreso: "El chico tuvo que sufrir acoso tras el fallo en el Clásico. Eran sus primeros minutos como profesional y lo machacaron. Ahora que se jodan", afirmó, refiriéndose a los aficionados que lo insultaron entonces y que ahora celebran su explosión en Osasuna y con la selección.

Tomás Roncero, también en la SER, se sumó al giro de opinión, esta vez mirando al futuro: "Espero que el Madrid utilice sus cláusulas de recompra con Víctor Muñoz. No se lo perdonaría", dejando claro que su deseo es ver al delantero de vuelta en el Bernabéu.

El tono general es inequívoco: el madridismo ha pasado del rechazo al arrepentimiento.

El origen de la herida: un debut cruel en el peor escenario

Para entender este cambio de narrativa hay que volver al momento que marcó la carrera del jugador.

Víctor Muñoz nació en Barcelona el 13 de julio de 2003. Se formó en el Sant Gabriel, la cantera del Barça, el Damm y finalmente el Real Madrid.

Debutó con el primer equipo blanco, el 11 de mayo de 2025, en un escenario gigantesco: un Clásico en el Camp Nou.

Entró al campo en el minuto 88, sustituyendo a Vinicius, y en su primer contacto con el balón tuvo la oportunidad de empatar el partido. Un mano a mano ante Szczesny que terminó con el balón fuera. El Madrid perdió 4-3 y el foco se centró en él.

Lo que vino después fue devastador. Sus redes sociales se llenaron de insultos, ataques personales y mensajes como "Tu primer y último partido con el Madrid, retírate". La presión fue tan extrema que tuvo que desactivar los comentarios en todas sus publicaciones. Todo ello pese a que era su primer partido profesional y pese a que, como recuerdan muchos analistas, delanteros consagrados fallan ocasiones similares cada semana.

Archivo - Víctor Muñoz, Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Un talento que creció lejos del ruido

Tras aquella tormenta, el club decidió facilitar su salida. En Osasuna encontró un entorno más tranquilo, un espacio para crecer y un entrenador dispuesto a darle minutos. Su evolución ha sido constante: velocidad, desborde, golpeo con ambas piernas y una madurez competitiva que no tenía cuando debutó en el Camp Nou.

Hoy, con 21 años, ha debutado con la selección española marcando a los pocos minutos de entrar al campo, un gesto simbólico que ha reabierto viejas heridas en el madridismo.

Muchos se preguntan si el club se precipitó, si la afición fue injusta y si el jugador habría explotado antes de no haber sido señalado tan duramente.

El debate: ¿debería el Madrid recuperarlo?

El gol con España ha cambiado el clima. Lo que antes era indiferencia o burla se ha convertido en arrepentimiento. Las cláusulas de recompra, que parecían un formalismo, ahora se mencionan como una oportunidad real.

La historia de Víctor Muñoz es la de un futbolista que pasó de ser despreciado por un error a ser reivindicado por su talento, y que hoy obliga al Real Madrid a preguntarse si dejó escapar a un jugador que tenía en casa.