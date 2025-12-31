Títulos y éxitos, los deseos del Palau para el nuevo año

El Año Nuevo es sinónimo de ilusiones renovadas y, en el caso del deporte profesional, deseos de éxitos para una temporada en la que pronto se pondrán en juego los primeros títulos importantes. Los primeros equipos de fútbol sala y de balonmano desearon con SPORT felicidad a todo el barcelonismo para 2026.

El Palau concentra los partidos de las cuatro secciones profesionales y casi todos los entrenamientos del baloncesto y del hockey. El equipo que dirige ahora Xavi Pascual ya felicitó las fiestas y a los de Ricard Ares les llegará el turno la primera semana del año con vistas a su regreso a la OK Liga y a la WSE Champions.

Fútbol Sala

A las órdenes de Javi Rodríguez, el Barça está recuperando el terreno perdido con un proyecto en el que el trabajo es premisa obligatoria. El que fuese mejor jugador del mundo y capitán del equipo que alzó en Lleida la primera Champions de la sección en 2012 llegó con las ideas muy claras y las está implantando.

El Barça peleará para celebrar títulos en 2026 / VALENTÍ ENRICH

Los blaugranas acabaron segundos la primera vuelta de la liga tras empatar en la pista de ElPozo (2-2) y están en cuartos de la Copa del Rey. Los deseos son celebrar títulos y volver a la Champions. El brasileño Fits, el gaditano Catela, el ludo Erick y el catalán Sergio González fueron los protagonistas del reportaje.

Fits

Por sus convicciones evangelistas, el brasileño centra las celebraciones en el 31 de diciembre y el 1 de enero. "Estoy en Barcelona con mis hijos, así que buscaremos un lugar para estar juntos. No pude ir a Brasil por el calendario. Allí hacemos barbacoa, pero aquí no está la familia de mi mujer", explicó el ex de Inter.

Fits aún no ha marcado esta temporada / DANI BARBEITO

"Cuando estamos todos juntos en Brasil es diferente, más bonito. Empezamos a cantar para dar gracias a Dios, yo cojo la guitarra y al final nos podemos a cantar todos juntos. De todas formas, aquí haremos más o menos lo mismo, aunque los niños enseguida quieren ver cosas en la tele", concluyó el paulista.

Catela

Muy cerca de volver tras la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo, el 'mago' pasó la Nochebuena, la Navidad y Sant Esteve en Barcelona, "pero al no jugar en Murcia tengo más días. Pasaré el 31 y el 1 en Cádiz con mis padres y con mis hermanas. Son días sobre todo de familia y más para los que estamos fuera".

Catela regresará después del Europeo / FCB

"Al Año Nuevo lo que le pido volver a jugar, que no surjan problemas y que ganemos títulos, que la temporada pasada por una serie de circunstancias no pudimos ganar ninguno. Eso sí, sobre todo lo que pido en mi caso es que las rodillas estén bien y me permitan jugar sin muchos problemas. Y que todo el equipo esté sano".

Erick

Turno para el luso nacido en tierras mexicanas, quien no pudo disfrutar en casa de una de las tradiciones de su país, el 'Pai Natal' (Papá Noel). "Somos una familia muy grande y nos juntaremos en Fin de Año. Este año la Nochebuena y la Navidad fueron distintas, porque no pudimos ir a casa. ¡Somos como 50 personas!"

Erick despedirá 2025 en Portugal / DANI BARBEITO

"La gente hace promesas y pide deseos, pero con los amigos decimos que es una excusa para beber un poco. A mí no es una fecha que me mole tanto, pero hacemos cosas con la familia y con los amigos", dijo el ex del Sporting en su última temporada de contrato con el Barça.

Sergio González

El catalán pasará todas las fiestas con los suyos, recuperado ya de su lesión. "Siempre nos hemos dividido. Pasábamos un día con mis abuelos maternos y otro con los paternos, aunque por desgracia ya solo podemos ir a casa de los de mi madre. Estamos en familia y muy tranquilos", señaló.

Sergio González vuelve a sonreír tras su larga lesión / GORKA URRESOLA

"Cuando estaba fuera siempre intenté venir y ahora lo tengo más fácil, porque estoy aquí. Lo primero era ElPozo y tan solo pude cenar con la familia, que ya es mucho. En casa somos más de Reyes Magos. Papá Noel nos trae algún detallito y la carta grande se la enviamos a los Reyes", añadió Sergio González.

Balonmano

El balonmano es la envidia de las secciones por la solidez del proyecto y por la capacidad para reinventarse ante los 'recortes', con mucha atención a la cantera y a un filial del que surgieron Ian Barrufet o el emergente Adrián Sola y en el que asoman los Filip Saric, Manuel Ortega, Oriol San Felipe, Miguel Martín y compañía.

El Barça ya ha conquistado esta temporada el Mundial de Clubs, la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya. Además, la Liga ASOBAL está muy encarrilada, los cuartos de la Champions están muy cerca y la Copa de España llega a comienzos de febrero.

El Barça de balonmano es una piña / DANI BARBEITO

SPORT eligió al francés Ludovic Fàbregas, al catalán Ian Barrufet, al islandés Viktor Hallgrimsson y al esloveno Domen Makuc para felicitar 2026 al barcelonismo. El parón por el Europeo les permitió a todos pasar las fiestas navideñas en casa y harán lo mismo el 31 antes de irse con sus selecciones.

Fàbregas

Muy integrado en la cultura catalana por su familia y por su pareja, el pivote destacó en el curso de su vuelta al Barça que las Navidades "son para pasarlas en familia. Como jugamos mucho y no tenemos apenas tiempo, sobre todo me gusta disfrutar estos días con mi mujer y con mi hijo Jon (nació en Barcelona)".

Ludovic Fàbregas, un pivote prodigioso / DANI BARBEITO

"En Fin de Año estaré tranquilito, porque el lunes 5 por la noche ya me voy con la selección francesa para empezar a preparar el Europeo. Estaré entre Barcelona y Francia, disfrutando con los míos y tratando de desconectar", destacó uno de los jugadores más importantes del Barça y de los 'bleus'.

Ian Barrufet

Tras un año cedido en el Melsungen, el extremo izquierdo se incorporará en enero a los Hispanos con Dani Fernández y a Aleix Gómez. "Muchas cenas, muchas comidas, descansar y disfrutar con los amigos y con la familia, que nos lo merecemos, ¿no? Tendremos dos semanas y ya no pararemos hasta junio", apuntó.

Ian Barrufet está rindiendo a un nivel muy alto / VALENTÍ ENRICH

"Es un reto bonito con la selección y después con el Barça. Yo tengo un viajecito a Roma con amigos e igual me acerco a Alemania, que no he vuelto desde que me vine", añadió el hijo del emblemático exportero David Barrufet, ya totalmente consagrado en el Barça y en la selección española tanto en ataque como en defensa.

Hallgrimsson

El meta islandés está ofreciendo buenas actuaciones como 'escudero' de Emil Nielsen, lo que habla muy bien de la dirección deportiva, con Joan Marin a la cabeza. "Hay muchas fiestas y cosas así en Islandia. Son días para aprovechar y para estar con la familia. Tenemos una relación muy cercana todos", señaló el nórdico.

Viktor Hallgrimsson abarca casi toda la portería / VALENTÍ ENRICH

"Lo mejor es que estaré en casa casi todo el tiempo, porque con la selección no vamos a hoteles. Estaré con los míos hasta que nos vayamos a Francia el 7 o el 8 de enero. Estas dos semanas son un gran regalo", dijo un Viktor Hallgrimsson que compartirá portería el próximo curso con Sergey Hernández (Magdeburgo).

Makuc

El central esloveno con alma de lateral está brillando con luz propia en sus últimos meses en el Palau. "Somos más de quedar la familia en Navidad. Nos juntamos todos y hacemos una cena. Bueno, más o menos como todos, ¿no?", dijo a siete meses de cambiar el Palau por el Wunderino Arena del THW Kiel.

Domen Makuc afronta sus últimos meses en el Barça / DANI BARBEITO

"Me fui a Eslovenia nada más ganar al Logroño. Hay que aprovechar al máximo estos 10 días. Tengo mucha familia, muchos amigos y quiero pasar este tiempo con ellos. Y en Fin de Año calma, porque empezamos el día 1 con la selección", recalcó. Lo acompañará el polivalente Blaz Janc y quizá su hermano Mitja (Wisla).