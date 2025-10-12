Tiger Woods regresa al quirófano por más problemas en su espalda

Cuando parecía que el regreso de Tiger Woods a la competición estaba más cerca que nunca tras verle tirar practicar recientemente en Nueva York, el ex número uno del mundo lanzó un mensaje al mundo que fue todo un mazazo para todos sus seguidores que confiaban verle de nuevo competir en el PGA Tour.

Y es que Woods, que ya había pasado por el quirófano en septiembre del año pasado por un problema lumbar y en marzo de este año por una rotura en el tendón de aquiles, deberá alargar su periodo de recuperación unos meses más después de desvelar el nuevo parte médico, que dio a conocer en las redes sociales.

En su mensaje, anuncia que “después de sufrir dolor y falta de movilidad en la espalda, consulté con médicos y cirujanos para que me hicieran pruebas. Las exploraciones determinaron que tenía un disco colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido. Ayer decidí someterme a una sustitución de disco y ya sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda”.

La ex estrella mundial tuvo que solventar su problema lumbar en una intervención en Nueva York, que fue considerada un éxito y realizada por el Dr. Sheeraz Qureshi y el equipo de cirugía lumbar del Hospital for Special Surgery de Nueva York.

Tras la intervención no se dio a conocer el tiempo que necesitará de recuperación, pero para este tipo de lesiones no acostumbra a bajar de los seis meses al menos y puede llevar, incluso a un año, dependiendo de como responda al tratamiento.