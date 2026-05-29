Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anthony GordonJodar - MichelsenGiro Italia hoyEtapa 19 Giro de ItaliaClasificación Giro ItaliaLibres MotoGP ItaliaHorarios MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonMapi LeónLista Scaloni ArgentinaNoticias BarçaAlexia PutellasOna BatlleMercado de fichajesGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

GOLF

Tiger Woods tampoco participará en el Open Championship

El ex número uno mundial no realizó su inscripción para el torneo que se jugará en Royal Birkdale, del 16 al 19 de junio y se perderá el segundo Open consecutivo

Woods alcanza los 50 años, edad que le permite jugar con los seniors, aunque en su cabeza aún está dar guerra entre los jóvenes

Woods alcanza los 50 años, edad que le permite jugar con los seniors, aunque en su cabeza aún está dar guerra entre los jóvenes / PGA

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Tiger Woods no estará en el último torneo ‘Grande’ de la temporada, el Open Championship, después de no haber realizado la preceptiva inscripción al torneo, según adelantaba el periodista de Sports Illustrated. Bon Harig, aunque no lo había confirmado la R&A, aunque ya se daba por segura su ausencia.

El ex número uno del mundo de 50 años encadena una etapa marcada por problemas físicos, operaciones de espalda y su prácticamente nula actividad en el circuito. De hecho, Woods no ha competido desde el Open Championship de 2024 en Royal Troon, donde no superó el corte.

Su ausencia en Royal Birkdale implica además que el ganador de 15 Majors se quedará, por segundo año consecutivo sin disputar ninguno de los cuatro Grandes campeonatos de la temporada. El estadounidense también ha renunciado a intentar la clasificación para el US Open en Shinnecock Hills; cerrando de facto cualquier opción de presencia en los Majors de este curso.

De incidente a incidente

Su grave accidente de tráfico en 2021 y sus problemas para recuperarse completamente, no le han permitido darle regularidad a su presencia en la competición y no parece que vaya a volver en breve. Tras someterse a una séptima operación de espalda en 2023, el golfista barajó regresar en el Masters de abril; pero su situación personal y física alteró por completo ese plan.

La policia de Júpiter, en Florida, difundió la fotografía de Tiger Woods tras su detención por su accidente de tráfico

La policia de Júpiter, en Florida, difundió la fotografía de Tiger Woods tras su detención por su accidente de tráfico / EFE

En los últimos meses, su perfil público ha sido prácticamente inexistente. Woods ha reducido al mínimo sus apariciones y ha priorizado su recuperación, incluyendo un periodo en una clínica especializada en Suiza tras el acciende que sufrió el pasado mes de marzo. Diversos informes apuntan a un proceso de rehabilitación centrado en el tratamiento del dolor y el apoyo psicológico, mientras el jugador trata de recomponer su salud lejos del foco mediático en una clínica privada.

El estadounidense tampoco ha retomado sus funciones dentro de la estructura del golf profesional; habiéndose apartado de distintos órganos de decisión del PGA Tour y de responsabilidades vinculadas a la Ryder Cup; donde llegó a ser considerado como posible capitán del equipo de Estados Unidos para 2027.

Noticias relacionadas y más

A pesar de su ausencia prolongada, Woods mantiene su estatus de exención para The Open hasta los 60 años gracias a sus victorias en 2000, 2005 y 2006. Sin embargo, su regreso competitivo sigue siendo una incógnita cada vez más lejana en el tiempo; mientras el golf continúa avanzando sin una de sus figuras más determinantes de la historia reciente.

TEMAS