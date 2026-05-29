Tiger Woods tampoco participará en el Open Championship

Tiger Woods no estará en el último torneo ‘Grande’ de la temporada, el Open Championship, después de no haber realizado la preceptiva inscripción al torneo, según adelantaba el periodista de Sports Illustrated. Bon Harig, aunque no lo había confirmado la R&A, aunque ya se daba por segura su ausencia.

El ex número uno del mundo de 50 años encadena una etapa marcada por problemas físicos, operaciones de espalda y su prácticamente nula actividad en el circuito. De hecho, Woods no ha competido desde el Open Championship de 2024 en Royal Troon, donde no superó el corte.

Su ausencia en Royal Birkdale implica además que el ganador de 15 Majors se quedará, por segundo año consecutivo sin disputar ninguno de los cuatro Grandes campeonatos de la temporada. El estadounidense también ha renunciado a intentar la clasificación para el US Open en Shinnecock Hills; cerrando de facto cualquier opción de presencia en los Majors de este curso.

De incidente a incidente

Su grave accidente de tráfico en 2021 y sus problemas para recuperarse completamente, no le han permitido darle regularidad a su presencia en la competición y no parece que vaya a volver en breve. Tras someterse a una séptima operación de espalda en 2023, el golfista barajó regresar en el Masters de abril; pero su situación personal y física alteró por completo ese plan.

La policia de Júpiter, en Florida, difundió la fotografía de Tiger Woods tras su detención por su accidente de tráfico / EFE

En los últimos meses, su perfil público ha sido prácticamente inexistente. Woods ha reducido al mínimo sus apariciones y ha priorizado su recuperación, incluyendo un periodo en una clínica especializada en Suiza tras el acciende que sufrió el pasado mes de marzo. Diversos informes apuntan a un proceso de rehabilitación centrado en el tratamiento del dolor y el apoyo psicológico, mientras el jugador trata de recomponer su salud lejos del foco mediático en una clínica privada.

El estadounidense tampoco ha retomado sus funciones dentro de la estructura del golf profesional; habiéndose apartado de distintos órganos de decisión del PGA Tour y de responsabilidades vinculadas a la Ryder Cup; donde llegó a ser considerado como posible capitán del equipo de Estados Unidos para 2027.

A pesar de su ausencia prolongada, Woods mantiene su estatus de exención para The Open hasta los 60 años gracias a sus victorias en 2000, 2005 y 2006. Sin embargo, su regreso competitivo sigue siendo una incógnita cada vez más lejana en el tiempo; mientras el golf continúa avanzando sin una de sus figuras más determinantes de la historia reciente.