Tiger Woods, feliz por la vuelta de Koepka al PGA Tour: “Es una victoria de todos”

La vuelta al PGA Tour del cinco veces ganador de ‘Grandes’, Brook Koepka, cuenta con el respaldo total de uno de los mejores jugadores de la historia, Tiger Woods, que se mostró muy feliz que Koepka haya decidido volver al circuito estadounidense tras recibir el beneplácito del PGA Tour aunque con sanciones.

“Creo que es increíble para el Tour”, decía en una entrevista concedida durante la participación de su equipo en la TGL. “Es increíble para todos los aficionados. Es lo que ellos querían”, aseguraba Woods en una entrevista concedida a la cadena ESPN.

“Quieren ver a los mejores jugar contra los mejores. Y que Brooks quiera volver un año antes, y que haya podido hacerlo, y que lo trabajáramos en Navidad con ambas juntas directivas, con todos los representantes de los jugadores, así como otros golfistas, para asegurarnos de que esto está bien” comentó el ex número uno, que considera un logro para el PGA Tour.

Ya empieza a entrenar

“Sé que hay algunas penalizaciones ahí. Pero es una meritocracia. Eso es lo que hace que nuestro deporte sea tan grande. Koepka va a jugar torneos de ‘field’ completo, pero tendrá la posibilidad de ganarse el acceso a los ‘signature events’. Si es bueno, es bueno. Si juega genial, juega genial. Si gana torneos, gana torneos. No hay ninguna razón para que debamos frenarlo”, aseguraba.

El estadounidense concedió una entrevista a la ESPN desde Florida / ESPN

El estadounidense, que acaba de cumplir 50 años, aclaró en qué momento se encuentra en su recuperación de la enésima operación de espalda que sufrió en octubre pasado.

“Los médicos me han dado permiso para golpear, básicamente pegar con hierros cortos y hierros medios", explicó Woods. “No he ido más allá de eso. Cuando llegue ese momento, cuando empiece a pegar drivers y empiece a jugar en casa y a hacer todas las cosas diferentes, habré estado alejado del juego un año y medio, así que voy a estar bastante oxidado"

“Hay muchas cosas que entrarán en juego a partir de ese momento. Mi preparación va a tener que ser un poco diferente a la de otras intervenciones que he tenido en el pasado. He tenido que ser mucho más paciente conmigo mismo. Me duele antes, imagino que porque tengo 50 años. Eso pasa”, finalizó.