Tiger Woods, el capitán deseado para recuperar la Ryder Cup en 2027

La gran leyenda del golf mundial, Tiger Woods, está barajando la posibilidad de aceptar la oferta de capitanear al equipo estadounidense para la Ryder Cup de 2027, que se jugará en el resort irlandés de Adare Manor, y acabar con la racha de derrotas que acumulan los norteamericanos en las últimas ediciones en medio de su proceso de recuperación de sus lesiones.

El ex número uno mundial confirmó que ha recibido la invitación para liderar a Estados Unidos, aunque afirmó en la previa del Genesis Invitational, del que es promotor, que se lo está pensando por un par de motivos.

“Es un tema que tengo que acabar de decidir porque la propuesta es muy tentadora y me tengo que acabar de decidir”, comentó en el Riviera Country Club, donde se encuentra en el torneo del PGA Tour, aunque sin tocar los palos, en su proceso de recuperación que parece ir viento en popa. “Tengo que estar seguro que puedo cumplir con ese cometido y también cómo puede afectar a mi proceso de mejora física”, comentó a la prensa, sin cerrar la puerta.

Woods ha formado parte del equipo estadounidense en múltiples ocasiones y ahora le piden que sea el capitán en Irlanda / ERIK S. LESSER / EFE

Podría volver en el Masters

Y es que el norteamericano tiene claro que quiere volver a jugar al golf, y confirmó que ya está golpeando a la bola de manera regular tras sus intervenciones en la espalda, que apenas le han dejado competir en los útimos años. Su última competición fue en julio de 2024 y tras cumplir 50 años estaría incluso en disposición de jugar el Senior Tour.

Woods no adelantó acontecimientos, aunque no cerró la puerta a disputar el primer ‘Grande’ del año, el Masters de Augusta que ha ganado en cinco ocasiones, y su torneo preferido al que intentará llegar, del 9 al 12 de abril próximo.

A Tiger le gustaría volver con la disputa del Masters, aunque no pudo asegurar su presencia / ROBERT PERRY / EFE

El ganador de 15 Majors, que sufrió en octubre de 2025 su séptima cirugía de espalda, aseguró que su cuerpo necesita un poco más de tiempo para recuperarse de esas intervenciones y también de una rotura del tendón de Aquiles. “Sigo intentándolo y progresando cada día”, fueron sus palabras de esperanza de volverlo a ver en acción muy pronto.