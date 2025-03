Theo Bashford, el 'tapado' que quiere brillar en WOW 17: "Le debo todo a las MMA"

Con un récord profesional invicto de 6-0 y tras cosechar una victoria en Barcelona el pasado mes de octubre, Theo Bashford, lanzaroteño de nacimiento y con alma de guerrero, llega a WOW 17 (siglas del 'Camino del guerrero' en inglés ) con la intención de hacerse un nombre entre el gran público de las artes marciales mixtas en España.

En un evento que contará con estrellas de primer nivel, como Miguel Ángel Lozano "Colombo" y Hecher Sosa —quien espera pacientemente la llamada de la UFC—, Bashford se medirá al moldavo Nikolay Grozdev (8-2) en el tercer combate principal de una velada que volverá a contar con la presencia de Ilia Topuria, accionista mayoritario y cara visible de la promotora WOW. El púgil del AFC Villalba atiende a SPORT a poco más de una semana de un pleito que podría catapultarlo a nuevos horizontes.

Poco menos de una semana para tu combate en WOW 17, ¿a qué nivel físico y mental estás?

Pues la verdad es que me considero al 100%. Siempre se puede estar mejor, siempre uno es avaricioso y quiere más. La verdad es que, bueno, ahora también entra el corte de peso, así que es normal que a veces uno se sienta un poquito más jodido al tener que bajar un poco las calorías y controlar la comida, pero más que nada es algo mental.

¿Cómo va el recorte de peso?

Normalmente yo estaba bastante más pesado antes, pero claro, a la hora de tener que bajar a 66 kilos, me suponía bastante; era bastante duro mentalmente. Antes estaba sobre los 78, podía subir a 80, y claro, si después me decían de pelear en un mes y medio, me creaba bastante estrés. Y bueno, he buscado la manera de mantenerme siempre entre unos 74 y 76 kilos, más o menos, que es el corte que suelo hacer. Siempre suelo estar en el peso en el que peleo, que es sobre unos 75 kilos, más o menos.

¿Se te hacen muy duros?

Yo creo que no hay nadie que lo pase bien recortando peso, pero la verdad es que lo sé llevar bastante bien. Tengo la suerte de que, a la hora de sudar, pierdo bastante peso. Entonces, se me hace más o menos llevadero, la verdad. A ver, después me quedo con… no con muy buena cara, pero cuando me meto en la bañera, la suelo aguantar bien y pierdo bastante peso. Conozco gente que no tiene la suerte que tengo yo y se queda ahí estancada en las bañeras, y la verdad es que es una putada. Espero no tener que pasar por eso.

Theo Bashford, en acción / THEO BASHFORD / INSTAGRAM

Seis combates, seis victorias. ¿Cómo estás viviendo esta recta final del WOW 17? Entrevistas, ruedas de prensa, todo cada vez a un nivel más profesional.

La verdad es que me quedé bastante impresionado con algunos gestos de la promotora que no me esperaba. Pequeños detalles que marcan la diferencia y lo hacen todo mucho más fácil para los luchadores. Te sientes bastante arropado por la promotora. Y lo más importante es que creo que los combates han subido de nivel. Todos los emparejamientos y demás han mejorado, lo que hace que WOW sea una promotora que, si ya está dando un salto a nivel europeo, dentro de un par de años va a estar ahí con las mejores promotoras de Europa.

Tu rival será Nikolay Grozdev, un 8-2 que sale desde Irlanda. ¿Qué nos puedes decir de él?

Pues la verdad es que me hace mucha ilusión pelear contra un rival así, con un nombre ruso, por así decirlo, y con un perfil más orientado a la lucha. Aunque tampoco se sabe bien cómo va a plantear la pelea, si apostará más por el striking o si intentará derribar en algún momento. Lo he visto pelear y se siente cómodo de pie también. Tengo muchas ganas de enfrentarme a alguien de ese nivel; me va a hacer subir de categoría como peleador, y la verdad es que voy con todo. Me hace mucha ilusión. Si al final quieres ser peleador y estar entre los mejores, tienes que ir subiendo el nivel de los rivales a los que te enfrentas.

Theo Bashford y Hanna Palmqvist en la rueda de prensa de WOW 17 / WOWFC

Rival, a priori, bastante duro. Seguro que eso te motiva.

Sí, sí, la verdad. Al final, está claro que te entran los típicos nervios, pero si buscas un rival fácil siempre, acabas autosaboteándote. Entrenas y te sacrificas todos los días para ser mejor, y la mejor forma de demostrarlo es peleando contra gente cada vez más dura. No me sirve de nada engañarme a mí mismo y enfrentarme con rivales a los que sé al 100% que voy a ganar solo para bajar el porcentaje de derrotas aseguradas.

De sus 8 victorias, 7 han sido por sumisión.

Creo que él se siente cómodo de pie, pero cuando ve que hay cierto peligro, busca la lucha. Casi siempre ha podido dominar a sus rivales fácilmente en el suelo. La verdad es que me considero bastante preparado para defenderme en la lucha, y en el grappling soy bastante sólido. El striking es mi zona de confort, la verdad. Creo que al principio vamos a medirnos de pie, pero tarde o temprano intentará buscar el derribo. Hay que estar preparado para todas sus acciones, tener cuidado con sus manos pesadas y su explosividad, e intentar dominarle durante toda la pelea.

¿Cómo definirías tu estilo dentro de la jaula?

Yo creo que, si mi rival es un striker, puedo tener ventaja en la lucha y el grappling. Y si es un luchador, entonces mi ventaja estaría en el striking.

¿Con qué estrategia crees que él saldrá a pelear? Una predicción.

Casi siempre pelea de la misma manera: comienza bastante pausado, con calma en su striking, pero en cuanto le conectas algunas manos, entra explosivamente a derribar, con mucha determinación. Creo que será una pelea en la que tendré que usar la cabeza y no cometer pequeños errores. Si todo va bien y me suelto, creo que puedo ganar por KO, TKO o algo similar.

Este combate, en un súper evento como WOW 17, puede ser tu oportunidad de brillar ante el gran público.

Sí, la verdad es que sería perfecto si consigo tener un buen desempeño y hacer una gran pelea. Confío en mi preparación y en todo el trabajo que he hecho. Me siento bien mentalmente y sé lo que tengo que hacer. Además, los periódicos y la gente que hace entrevistas me han dado bastante visibilidad, por así decirlo. Tengo que aprovechar esta oportunidad y meterle caña poco a poco al tema de las redes sociales. Siempre las he criticado, pero a la hora de buscar patrocinadores, tener una buena presencia en redes es como un currículo; lo necesitas.

Háblanos sobre tu amigo y compañero de entrenamiento Hecher Sosa, que también estará peleando en esta cartelera.

A Hecher lo conozco desde hace muchos años. La verdad, no recuerdo exactamente cuándo lo conocí, pero creo que hace unos 15 años, más o menos. Empezamos a entrenar juntos desde el principio. Cuando yo llevaba solo tres meses entrenando, ya estábamos en el mismo gimnasio, y desde ese día siempre hemos entrenado juntos. La verdad es que es un placer tener a un compañero como él, que siempre te saca lo mejor. Si no estás en forma, te va a castigar por ello, porque él siempre lo está. Y creo que en esta pelea va a ganar de manera bastante dominante.

En tu currículum tienes una victoria sobre Franco Tenaglia, ahora campeón europeo y mundial de BKFC.

Para mí es todo un placer haber competido con alguien que haya logrado eso justo después de nuestra pelea. Peleamos hace seis años y, desde entonces, él ha conseguido grandes cosas. Estoy muy contento por él y, a la vez, eso me da valor como luchador. Si has peleado contra el campeón del mundo de BKFC, significa que también tienes nivel.

Hecher Sosa y Theo Bashford, del AFC Villalba, entrenando juntos / THEO BASHFORD / INSTAGRAM

¿Has podido hablar con él sobre esa pelea? Fue una guerra...

Sí, sí, he hablado un par de veces con él. La verdad es que tengo una buena relación con Franco. Acabamos los dos bastante molidos después del combate. Luego me preguntaron si volvería a pelear con él, pero ahora mismo no hay manera. Paso de romperme los huesos, además de que no lo llevaría muy bien.

De un centro de menores a descubrir las MMA

¿Cómo entraste en contacto con las artes marciales?

Siempre he sido deportista. Jugué al fútbol y al tenis a un nivel bastante alto hasta los 13 años. También hice algo de judo como actividad extraescolar, pero lo que realmente me llamaba la atención eran los vídeos de Mike Tyson, y las peleas antiguas de la UFC. A los 15 años decidí apuntarme. Hice un par de semanas de boxeo, pero luego tuve la mala suerte de entrar en un centro de menores. Hasta los 18 años no pude salir y no volví a entrenar hasta entonces. Recuerdo que justo salía del juzgado y vi un gimnasio al lado. Pregunté, fui al día siguiente y, aunque me dieron por todos lados en el entrenamiento, me encantó. Desde el primer día tuve claro que quería ser profesional.

¿Conocer este deporte te ayudó a canalizar tu energía?

Como todo el mundo, tengo mis altibajos, pero la verdad es que entrenar y estar enfocado en el deporte me ayuda a mantenerme centrado en la vida. Le debo todo a las MMA. Tener un objetivo me hace ser muy disciplinado, me ayuda a mantener la cabeza en su sitio y a evitar problemas. Así que, sinceramente, se lo debo todo a este deporte.

¿Cuáles son tus planes a corto, medio y largo plazo?

La verdad es que me gustaría haberme afianzado en una buena promotora. No estoy obsesionado con ninguna en particular, solo quiero una en la que pueda estar tranquilo, disfrutar del deporte, entrenar y no tener preocupaciones, al menos dentro de lo posible.

¿Y a dónde te gustaría llegar si pudieses elegir?

Si pudiese elegir, claramente sería la UFC. Estaría muy bien entrar ahí, pero tampoco es algo de vida o muerte para mí. No es "UFC o nada", ¿sabes? Hay muchas promotoras buenísimas.

Un mensaje para los que te apoyan

Espero que todo el mundo esté atento. A toda la gente que me apoya, quiero que estén ahí viendo la pelea, porque voy a darlo todo. Voy a hacer lo posible para no decepcionar a nadie. Estoy trabajando al máximo y voy con todo para demostrar el nivel que tengo guardado.