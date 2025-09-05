The North Face y Sharma Climbing se unen para impulsar la escalada en España

La escalada vive un momento de auge en todo el mundo, y España no es una excepción. En este contexto, The North Face y Sharma Climbing, dos referentes indiscutibles en el panorama indoor y outdoor, han unido fuerzas para impulsar el crecimiento de este deporte y acercarlo a un público cada vez más amplio. La cadena de rocódromos Sharma Climbing, fundada por el escalador de renombre mundial Chris Sharma, se ha consolidado como un referente internacional de la escalada indoor. Y ahora, junto a The North Face, trabajan para que más personas descubran la escalada y sus valores, combinando experiencia, innovación y comunidad.

La segunda edición del "The North Face® Climbing Day" llenará los centros Sharma de escalada con retos, talleres y actividades para todos los interesados en este deporte

La colaboración se estrena oficialmente este 6 de septiembre con la celebración de la segunda edición del "The North Face® Climbing Day", en un evento —de entrada gratuita— que llevará la escalada a los centros Sharma de una forma única. La jornada incluirá talleres prácticos, retos para todos los niveles, música en directo y premios, en un ambiente pensado para compartir la pasión por este deporte y disfrutarlo de manera inclusiva.

“Esto no es una acción puntual. Es un proyecto a largo plazo para motivar a más personas a escalar y vivir la experiencia completa. The North Face® Climbing Day es solo el primer paso de un calendario cargado de actividades y retos que iremos desarrollando junto a The North Face durante los próximos meses” Fran Mangas, director de Marketing

La escalada es mucho más que deporte

El proyecto contempla un calendario anual de actividades que combina otros eventos periódicos —además de "The North Face® Climbing Day"—, competiciones amistosas y retos especiales, con el objetivo de fomentar la comunidad y transmitir valores como la superación, el respeto y el juego limpio.

Para The North Face, esta colaboración representa la oportunidad de reforzar su vínculo con la comunidad escaladora en un entorno urbano y accesible. La marca defiende que la escalada no es únicamente un deporte, sino una experiencia que combina esfuerzo físico, estrategia y conexión con la naturaleza, y que, gracias a Sharma, podrá transmitirse a un público más diverso y en un entorno seguro.

La escalada indoor, un espacio para aprender, compartir y superarse en comunidad / .

La colaboración de The North Face y Sharma Climbing busca difundir la escalada como deporte, cultura y estilo de vida

Escalada y sostenibilidad van de la mano

Otro eje fundamental del proyecto será la sostenibilidad. Sharma Climbing y The North Face pondrán en marcha diferentes iniciativas para promover prácticas responsables, tanto en la escalada indoor como en la conexión con el entorno natural. Desde la reducción del impacto ambiental en los eventos hasta proyectos de sensibilización, ambas compañías subrayan que la escalada no solo se practica en un muro, sino también en plena naturaleza, donde el respeto por el medio es parte esencial de la experiencia.

Con este acuerdo, The North Face y Sharma Climbing consolidan su posición como líderes en el sector y lanzan un proyecto que busca difundir la escalada como deporte, cultura y estilo de vida. Una colaboración que promete transformar la manera en que se vive la escalada en España, conectando a más personas con un deporte que cada día gana nuevos adeptos.