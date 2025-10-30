The Boxer Club de VivaGym llega a 5 gimnasios de Barcelona

VivaGym, cadena líder de gimnasios en España y Portugal, apuesta por acercar el boxeo a más personas con la expansión de The Boxer Club, su escuela de boxeo integrada en la red de centros, en un momento de popularidad y creciente interés entre la población. A partir del 15 de octubre, The Boxer Club estará disponible en dos nuevos gimnasios de Arroyomolinos Park y San Fernando de Henares y en cinco clubes de la ciudad de Barcelona (Via Augusta, Sant Antoni, Glòries, Entença y Sagrera). Con esta expansión, ya son 44 los centros VivaGym que cuentan con un córner de The Boxer Club, consolidando el boxeo como una de las disciplinas con mayor crecimiento dentro de la cadena.

“Esta integración refuerza la apuesta de VivaGym por modalidades deportivas dinámicas, técnicas y motivadoras, ampliando nuestra propuesta de valor”, añade Juan del Río, CEO de VivaGym. Sergio Pérez, director técnico de The Boxer Club añade: “El boxeo ha dejado de ser un deporte de nicho para convertirse en una disciplina de entrenamiento completa muy demandada. Con The Boxer Club buscamos acercar su práctica a un público más amplio, desde los boxeadores más experimentados a los socios habituales de VivaGym”.

Las clases de The Boxer Club pueden disfrutarse de diferentes maneras:

Socios actuales de VivaGym : pueden añadir VivaBox a su cuota para acceder a las sesiones.

: pueden añadir a su cuota para acceder a las sesiones. Socios solo boxeo : posibilidad de inscribirse únicamente a The Boxer Club.

: posibilidad de inscribirse únicamente a The Boxer Club. Kids: en determinados clubes, también se ofrecen clases adaptadas para niños, una propuesta educativa y divertida que introduce a los más pequeños en este deporte de forma segura.

Con la expansión de The Boxer Club, VivaGym continúa consolidando una red sólida que responde a la demanda local y refuerza su compromiso de ofrecer fitness accesible, de calidad y cercano a sus socios. El grupo fortalece su liderazgo en un mercado cada vez más competitivo.