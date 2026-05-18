La tercera prova de la Copa Catalunya de Pickleball corona als campions de Catalunya
La tercera prova de la Copa Catalunya de Pickleball 2026, celebrada a Sabadell, també ha coronat els nous campions de Catalunya en un cap de setmana marcat pel gran nivell competitiu i el creixement imparable d’aquest esport al territori
La Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, sota l’organització del Sabadell Pickleball Club, ha estat aquest cap de setmana, 16 i 17 de maig, l’escenari de la tercera prova de la Copa Catalunya de Pickleball 2026, que ha tingut una rellevància especial en convertir-se també en el Campionat de Catalunya de la disciplina. La cita ha reunit els millors jugadors i jugadores del territori en una competició d’alt nivell i amb una notable participació en totes les categories.
Impulsada per la Federació Catalana de Tennis i Prensa Ibérica, la Copa Catalunya continua consolidant el seu calendari, que culminarà amb un Màster final amb les millors parelles del rànquing. En aquesta ocasió, el torneig ha adquirit el màxim valor esportiu en jugar-se també els títols de campions de Catalunya.
Un cap de setmana de màxim nivell competitiu
La competició va mantenir el format habitual de fase inicial de grups i eliminatòries finals, amb quadres molt igualats i nombrosos partits decidits per detalls. El nivell esportiu va tornar a evidenciar el creixement del pickleball a Catalunya, amb presència destacada de jugadors i jugadores de referència.
En la prova d’Individual Masculí Absolut, amb 12 participants repartits en tres grups de quatre, es van classificar vuit jugadors per als quarts de final. Les semifinals van enfrontar Sergi Ventura, que va superar Daniel Pérez, i Jordi Segura, que es va imposar a Ferran Oliver. En la lluita pel tercer lloc, Ferran Oliver va vèncer Daniel Pérez per 11/3 i 11/3. A la final, Sergi Ventura es va proclamar campió de Catalunya després de derrotar Jordi Segura per 11/9 i 11/5.
En el Dobles Masculí Absolut, amb 10 participants distribuïts en dos grups, les semifinals van donar pas a una final d’alt nivell. Pep Canyadell i Ignasi de Rueda van superar Jordi Segura i Sergi Ventura per 11/3 i 11/8, mentre que Xabier Pérez i Marc Caymel van vèncer Arturo Álvarez i Rubén Rosende en un ajustat 11/4 8/11 i 11/8. En el partit pel tercer lloc, Jordi Segura i Sergi Ventura van imposar-se a Arturo Álvarez i Rubén Rosende per 11/9 i 11/7. La final va coronar Pep Canyadell i Ignasi de Rueda com a campions de Catalunya després de superar Xabier Pérez i Marc Caymel per 11/3 i 11/4.
En el Dobles Femení Absolut, amb 8 participants, la fase inicial va definir unes semifinals molt competides. Alícia Roca i Mireia Recasens van superar Laura Hernández i Núria Lavado per 11/7 i 11/3, mentre que Claudia Caymel i Eleana Rodino van imposar-se a Giovanna Mandon i Marina Alcaide. En el partit pel tercer lloc, Giovanna Mandon i Marina Alcaide van aconseguir la victòria davant Laura Hernández i Núria Lavado. A la final, Claudia Caymel i Eleana Rodino es van proclamar campiones després de superar Alícia Roca i Mireia Recasens per 11/5 i 11/5.
En la categoria d’Individual Masculí +50, amb 10 participants, Xabier Pérez va dominar la competició i es va imposar a la final a David Armentano per 11/1 i 11/8. Les semifinals havien deixat pel camí Sasio Trecet i Israel Vidal. En el partit pel tercer lloc, Sasio Trecet va superar Israel Vidal per 1/11 11/9 i 11/7.
En el Dobles Masculí +50, amb 8 participants, Xabier Pérez i José Manuel Álvarez “Peten” van acabar proclamant-se campions de Catalunya després de superar David Rius i David Armentano per 11/5 i 13/11. El tercer lloc va ser per a Joan Plana i Israel Vidal, que van derrotar Eugeni Llagostera i Enrique Lacasa en un partit molt disputat.
En el Dobles Mixt Absolut, amb 10 parelles participants, Sergi Ventura i Alícia Roca van arribar a la final després de superar Marc Caymel i Claudia Caymel per 12/10 i 11/5. A l’altra semifinal, Pep Canyadell i Mireia Recasens van derrotar Ferran Oliver i Giovanna Mandon per 11/0 i 11/3. En el partit pel tercer lloc, Marc Caymel i Claudia Caymel es van imposar a Ferran Oliver i Giovanna Mandon per 11/2 i 11/4. La final va coronar Pep Canyadell i Mireia Recasens com a campions després de vèncer Sergi Ventura i Alícia Roca per 11/3 i 11/9.
En el Dobles Mixt +50, amb quatre parelles en format de lliga tots contra tots, Noemí de Arosteguí i David Armentano es van proclamar campions després de guanyar tots els partits. Anna Castells i Bernat Franquesa van ser segons, seguits de Joan Plana i Lídia Rodríguez, mentre que Ignacio Ladaga i Annabel Auge van tancar la classificació.
Un Campionat de Catalunya amb projecció
La celebració simultània de la Copa Catalunya i el Campionat de Catalunya ha reforçat el pes esportiu de la cita, convertint-la en un dels grans esdeveniments del calendari federatiu. La competició ha tornat a evidenciar l’expansió del pickleball a Catalunya i la seva consolidació com a disciplina en creixement.
Les properes proves del circuit continuaran definint el rànquing general abans del Màster final, que se celebrarà el proper 20 de setembre i que tancarà la temporada amb les millors parelles de totes les categories. Abans, el Club Tennis Barà (14 de juny) i el Cercle Sabadellès 1856 (5 de juliol) acolliran la quarta i cinquena prova respectivament.
El Sabadell Pickleball Club, motor del creixement del pickleball català
La tercera prova de la Copa Catalunya de Pickleball i Campionat de Catalunya 2026 també ha servit per posar en valor el paper del Sabadell Pickleball Club com una de les entitats de referència en el desenvolupament d’aquest esport a Catalunya. El club ha estat l’encarregat de l’organització de la cita disputada aquest cap de setmana a la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, consolidant la seva aposta per la competició i la promoció del pickleball.
El Sabadell Pickleball Club és el primer centre indoor de Catalunya dedicat exclusivament a aquest esport, amb unes instal·lacions específiques que han esdevingut un punt de trobada per a jugadors i jugadores de diferents nivells. El projecte va ser pioner al territori i ha contribuït de manera decisiva al creixement i la professionalització del pickleball català.
Més enllà de la tasca organitzativa, el pes esportiu del club també s’ha fet evident en aquest Campionat de Catalunya. Diversos jugadors i jugadores vinculats al Sabadell Pickleball Club han estat protagonistes del cap de setmana, assolint títols i posicions destacades en diferents categories.
Aquesta presència constant als podis reforça el paper del club no només com a impulsor organitzatiu, sinó també com una de les principals pedreres competitives del pickleball català. El treball desenvolupat en els darrers anys ha convertit el Sabadell Pickleball Club en una de les entitats capdavanteres del panorama actual i en un actor clau per a la consolidació del circuit català.
- Zegama Aizkorri 2026, en directo: tiempos y resultados de Manu Merillas, Kilian Jornet, Sara Alonso y Malen Osa en vivo
- Barcelona - Betis: resumen, resultado y goles del partido de la jornada 37 de LaLiga
- Oficial: Ya hay parte médico de Álex Márquez y Johann Zarco
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Maldini tiene claro el posible sustituto de Lewandowski: 'El Barça acierta intentando ficharle, se adaptaría muy bien al estilo
- Los expertos en fitness ya coinciden: 'Salir a caminar cinco días de la semana una hora, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año
- Carrick, la renovación y el United: el factor que puede condicionar el futuro de Rashford
- El Barça no se olvida de Moleiro