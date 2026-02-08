Taburete: “Como merengues envidiamos lo bien que trabaja La Masía”

El dúo madrileño ama el buen fútbol y reconocen que la gestión de la cantera azulgrana es un ejemplo de la manera con la que hay que trabajar para dotar de nuevas promesas al primer equipo. Declarados merengues, los Taburete se sacan el sombrero ante la gestión del vestuario por parte de Flick y reconocen que el proyecto de Florentino se basa en el talonario. Quizá por ello el club blanco hace temporadas que anda perdido. Fue interesante conversar con Antón Carreño y Willy Bárcenas antes de asaltar la Razzmatazz con todo vendido.

Siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

(Antón Carreño, guitarra) Nos sentimos como el Villarreal porque llevamos tiempo estables. Somos un equipo que lleva años en Primera sin descender a Segunda lo cual es importante. Ascendimos rápido hace unas temporadas y nos hemos quedado allí luchando. (Willy Bárcenas, voz) Estamos ahí peleándolo mucho. La manera de gestionar la banda es también como muy familiar como el ‘submarino amarillo’. No ganamos la liga, ni la Champions, evidentemente, pero siempre estamos a punto de clasificarnos en la Champions así que diría que el Villarreal.

Con momentos buenos, malos, ¿un poco de todo?

(Antón) Estables y cómodos en Primera. Sin querernos mover. (Willy) A veces nos clasificamos para la CONCACAF y acabamos jugando en México o lo que es lo mismo actuando (risas). Ahora hemos estado allí y estamos muy contentos.

Se han comparado con el Villarreal, pero su color es el blanco.

(Antón) Los dos somos merengues y en la banda no hay nadie que no sea del Madrid.

¿Cómo ven al Madrid actual?

(Willy) El cambio de entrenador tiene buena pinta, aunque, desgraciadamente, no puede ser lo que los jugadores le han hecho al pobre de Xabi Alonso. Se ve claramente que no estaban contentos con él y no se han esforzado lo que se tenían que esforzar bajo su mando y ahora les ha cambiado la mentalidad Arbeloa y han hecho mejores partidos desde que llegó al banquillo. Creo que huele a la ‘16’. Hace un mes parecía imposible y ahora dices “ojo” pese a que el Benfica nos apeó de la clasificación directa a octavos. (Antón) Habrá que verlos contra un equipo bueno porque cuando hay calidad delante la hemos cagado este año.

¿Qué ha cambiado en el Madrid desde la llegada de Arbeloa?

(Willy) La mentalidad, las ganas, el esfuerzo. Zidane y Bale decían el otro día en una entrevista que “el Real Madrid necesita un gestor de egos en el vestuario” y que les deje hacer y deshacer a ellos mismos. Cuando les implementas mucha táctica y haces que un delantero defienda o cosas de esas no funciona, ni funcionará nunca. Los que han encajado en el banquillo del Bernabéu han sido Ancelotti, Zidane, Del Bosque, ese perfil de entrenador. En el Madrid actual no hay estilo de juego. (Antón) Es algo que no se explica nadie lo de cómo pierdes contra el Alcorcón o el Albacete en la Copa del Rey y acabas ganando la Champions esa temporada… Queremos ganar, pero como madridista echo de menos un poco de equipo, de jugar bien, algo que hace años que no existe. Con Ancelotti al principio había un contrataque, cositas, pero ahora no sé qué es.

Les detecto muy críticos con su equipo.

(Willy) Creemos que hay que serlo. Sabemos qué quiere el Madrid y siempre se agarra a ese corazón, ese espíritu de Juanito que siempre está y aunque no haga una Liga buena de repente da todo en las eliminatorias y gana la Champions.

¿Van mucho al Bernabéu? ¿Son socios?

(Antón) No soy socio y no voy lo que me gustaría porque los findes tocamos y es que en casa se ve muy bien por la tele y quedo con colegas. (Willy) Soy abonado y voy lo que puedo.

¿Qué parte deportiva tiene el componer?

(Willy) Es talento, inspiración, algo que no se puede ensayar. Al final puedes ensayar para dar un gran show, que serían los entrenamientos, y para llegar y jugar un partido que sería el concierto, pero la inspiración y el componer vienen de otro lado más profundo que no se entrena. Se tiene o no se tiene y haces buenas canciones, o malas, pero la inspiración va por otro lado. Leo Messi sería el componer y Cristiano Ronaldo los conciertos. (Antón) hay jugadores que tienen talento y no han tenido que hacer nada, pero si no estás en el sitio si nunca chutas a gol no marcarás por muy Messi que seas.

“El Madrid hace años que no juega a nada y no tiene un estilo propio”

¿Para Taburete es importante juntar música y deporte?

(Antón) Nos gusta, pero el gremio musical no es muy fanático del fútbol. En la banda somos nosotros y Patxi, pero el resto no son muy deportistas ni fans de nada en especial. Tenemos la suerte que el Madrid nos ha llamado para tocar en las previas de las finales y vamos encantados. (Willy) Los artistas suelen ser futboleros, pero el músico lo es menos.

¿Qué referentes tienen en el mundo del deporte?

(Antón) Rafa Nadal por el nivel de superación y su forma de ser. No se le puede criticar nada. Y Kelly Slater, el surfista, porque se ha retirado con 50 años, pero seguía siendo de los mejores. (Willy) Marc Márquez porque me parece que siendo uno de los grandes de la historia ya antes de la lesión tener esa capacidad de superación de que no debes demostrar nada a nadie, tienes dinero para vivir diez vidas y dejarte la vida por tu sueño que es seguir ganando y encima con el talento que tiene que si está bien no tiene rival. Es un tío que me cae muy bien, con carisma, una sonrisa que transmite mucho. Raúl es mi favorito de todos los tiempos. No simboliza tanto ese talento innato, aunque también lo tenía, pero era ese trabajo, esa lucha incansable, el estar pendiente de cada rebote. Siempre me he fijado más en ese tipo de jugador peleón que en el de la magia, aunque el segundo sea más bonito de ver. Ojalá no lo quemen como entrenador y se vaya al Schalke o dónde sea, pero que no entrene al Madrid que luego salen escaldados.

¿Qué es el Real Madrid?

(Antón) Nuestro equipo. Es el que se supone que gana, el mejor del mundo. Me gustaba desde pequeño y no sé muy bien por qué. A mi padre le gusta el fútbol, pero no es un loco y a mí ya me encantaba Roberto Carlos que es mi jugador favorito. Tengo ese sentimiento. (Willy) Al final naces en Madrid y eres del Real o del Atlético y yo elegí no estar toda la vida sufriendo y por eso soy merengue (risas). Igual es la vía fácil ser del Madrid, pero para mí es el equipo más grande de la historia del fútbol por títulos y bagaje y así lo siento. Desde pequeño ha sido mi equipo. Objetivamente es el mejor club del mundo, pero reconozco que no tiene el estilo del Barça, esa Masía, esa genética culé, que nosotros no poseemos. El Madrid es más de comprar a los mejores jugadores y ya está, pero es el más exitoso de la historia del fútbol.

Que a dos merengues como ustedes les cautive la gestión de la cantera culé es destacable.

(Willy) Nos da mucha envidia lo de La Masía porque a nosotros no nos sale ningún canterano. Gonzalo y tal pero ya está... Nos sale un día un Messi y te cagas. Cuando se fue Messi los blancos pensábamos que habría una crisis bestia del Barça y no fue así. Hubo un bajón, pero nada más porque al momento salieron canteranos muy buenos. Al Madrid le cae una crisis económica como la del Barça y no sabríamos qué cojones hacer. Mira los nombres: Lamine Yamal, Balde, Gavi, Pedri, Cubarsí, Fermín y tantos. No paran de darles oportunidades que aprovechan y porque tienen un estilo de juego desde la cantera que rápidamente juegan de memoria con una disciplina innata. Juegan así en las categorías inferiores, se conocen todos y cuando llegan al primer equipo van engrasados. Es un modelo similar al de categorías inferiores que extrapolan al primer equipo y les funciona. Me encanta Gavi que, pese a las lesiones, tiene garra. Pedri me encanta. (Antón) Si fuese el Madrid trataría de aprender cómo se gestiona la cantera azulgrana porque no reaccionamos.

¿Les gusta la filosofía y el discurso de Hansi Flick?

(Willy) Las oportunidades a los canteranos se las ha dado por necesidad y ellos le han respondido. Antes de que llegara Flick a Raphinha lo queríais fuera del Barça y mírale ahora. Nadie confiaba en él y lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Flick es un señor y un pedazo de entrenador, me encanta como persona.

Taburete tiene relación con algunos futbolistas que siempre están en su órbita.

De algunos, no de muchos, pero es cierto que nos llevamos bien con Morata, que ha venido a cenar a casa y tocamos en su boda, David Silva, Ander Herrera, Marcos Alonso, Trigueros y Javi Martínez.

¿Algún momento histórico que tengan grabado en su memoria?

(Antón) Me jode tener que escoger uno porque mezclo finales, fechas y gestas. Te diría que la décima que es la que más viví y me volvió loco. Y el Mundial de España. (Willy) La 14, la de las remontadas al PSG, al City, al Chelsea, aunque la final contra el Liverpool fue menos historia. Y te diré otra, la Copa del Rey que le ganó el Madrid al Barça con Mourinho en el banquillo con gol de Cristiano en Mestalla. Era tan superior el Barça que el Madrid tenía que utilizar todos los medios posibles para poder ganar al mejor equipo del mundo que es lo que era el Barça de Pep Guardiola. Ese once, probablemente, ha sido el que mejor ha jugado al fútbol junto a la España de Luis Aragonés. Ganarles en Valencia en la prórroga provocó un éxtasis en el estadio que nos caíamos de la grada.

Siendo tan críticos, ¿qué esperan del Madrid del futuro?

(Antón) No lo sé. Cambia todo tanto cada día que el año que viene podemos tener a Arbeloa de entrenador como a otro. Depende de qué jugadores fichen porque tenemos a gente muy física que no tiene toque. Me parece super difícil intuir que puede suceder con el Madrid. (Willy) Espero fichar un gran ‘9’ tipo Haaland a quien me encantaría verlo de blanco.

“Venderíamos a Vinicius Jr. sin dudarlo y así poder fichar a Haaland”

¿Qué harían con Vinicius Júnior?

(Antón) Venderlo. (Willy) Es muy bueno y creo que es buena persona, posee bondad, pero el problema es que creo que no es listo porque se calienta solo. No es malo, ni nada por el estilo y tiene una calidad increíble, pero prescindiría de Vinicius para poder fichar a un Haaland.

¿Y con Mbappé?

(Antón) Es perfecto. El problema del Madrid es el centro del campo que no juega a nada. Habría que fichar a Vitinha o Zubimendi, alguien que juegue un poco, por favor. Bellingham parecía que estaba motivado y me encantaba, pero veo que tampoco. (Willy) A Kilian no le tengo un cariño increíble por los plantones que nos hizo con el PSG, pero tengo claro que es el mejor jugador del mundo. O fichar a Nico Paz que juega muy bien en el Como. Bellingham es más pillo y estratega que Vinicius.

¿Cómo ven a la industria de la música?

(Willy) Saturada de lo mismo. Hay millones de bandas buenísimas, pero hay un estilo de música que acapara todos los medios que me aburre un poco y se echa de menos más bandas que triunfen y tengan más altavoz. Taburete siempre nos hemos sentido un islote en medio de todo este mar y hacemos nuestro camino con nuestra discográfica, lo que es pop-rock de toda la vida. (Antón) Hacemos lo que nos sale, aunque esta todo más controlado. Hoy en día el juego es ver si los grupos o cantantes tienen un hit y con eso generamos un ‘stream’ que es lo que da dinero a las discográficas. Generarle una carrera al artista o al grupo con un repertorio bueno y unos bolos atractivos no es tan interesante. Es más eso de voy a sacar el hit porque no interesan ni los discos y es un poco raro.

¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

(Antón) Dire Straits (Willy) Julio Iglesias. Quiero acabar diciendo que me gusta mil veces más hablar de lo que hemos hablado en esta entrevista que del disco que hemos sacado (risas). Muchas gracias por darnos bola de una manera alternativa. Una entrevista diferente siempre se agradece.