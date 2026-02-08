Super Bowl LX: el partido de la redención y la polémica

El Levi's Stadium de Santa Clara (California) será escenario esta madruga (00:30, Cuatro y DAZN) del Super Bowl LX entre los New England Patriots, campeones de la AFC, y los Seattle Seahawks, ganadores de la NFC.

Como es habitual, la emblemática actuación en el descanso del partido acaparará gran parte de la atención y en esta edición tendrá a Bad Bunny como protagonista. Una actuación que no estará exenta de tensión política, después de los recientes enfrentamientos mediáticos por parte del grupo MAGA -los seguidores de Donald Trump- contra el cantante de Puerto Rico, sus fans y la comunidad hispana en general.

Bad Bunny, en la presentación del Super Bowl LX / EFE

Una polémica que tuvo su punto álgido en la reciente gala de los premios Grammy en la que el artista criticó duramente la política migratoria del presidente estadounidense. El show de apertura corresponderá a la banda estadounidense Green Day, que también se ha mostrado contraria a Trump, por lo que el espectáculo, está servido.

Más allá de la política, sobre el campo, los Patriots, que han protagonizado una auténtica remontada en la Conferencia Americana (AFC), buscarán su séptima victoria para alcanzar una cifra de récord en la competición. Enfrente tendrán a unos Seattle Seahawks, liderados por Sam Darnold (28), que cuentan con la mejor defensa de la NFL. Las dos franquicias reeditarán en Santa Clara el Super Bowl de 2015 con victoria para el exequipo de Tom Brady (28-24).

Una jugada fatídica

A aquella histórica final de 2015 los Seahawks llegaban como defensores del título tras conseguir imponerse en la edición de 2014. Los Patriots, con Brady a la cabeza, buscaban recuperar el cetro y una yarda lo cambió todo.

El marcador reflejaba un 28-24 a favor de los Patriots, que habían culminado la remontada en el último cuarto liderados por Brady, pero los Seahawks tenían el último 'drive' y se habían colocado a una yarda del 'touchdown', con 26 segundos en el reloj.

Su mariscal de campo, Russell Wilson, lanzó el pase para el receptor Ricardo Lockette, en una jugada que ensayada decenas de veces pero aún no habían puesto en práctica durante un partido. El entonces coordinador ofensivo, Darrell Bevell, marcó la jugada. Pero Malcolm Butler, un 'rookie' de los Patriots, se cruzó en el destino, interceptando al balón de Wilson antes de que Lockette pudiese asegurarlo y convirtiéndose en el auténtico héroe de ese Super Bowl para Nueva Inglaterra.

Once años después, los Patriots, sin Brady, parten de nuevo como favoritos, según los expertos. Precisamente, el exmariscal de campo de los Patriots, artífice las victorias de 2017 y 2019, ha sido objeto también de la polémica, al ser criticado por algunos excompañeros al afirmar que no está interesado en lo que haga su exequipo este domingo.