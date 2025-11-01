Suecia se 'venga'... pero los Hispanos se llevan el doble amistoso

España cayó derrotada con merecimiento por 34-31 en el segundo amistoso a domicilio ante Suecia, aunque por así decirlo se llevó el global del doble enfrentamiento con un tanto del blaugrana Aleix Gómez a la contra dos días después de ganar por 30-34 el primer duelo. Sin títulos ni torneos en juego, el balance es muy positivo.

Jordi Ribera aprovechó este parón para realizar múltiples probaturas, con el debut de Pablo Urdangarin, Mario Nevado, Álvaro Martínez y Natán Suárez más la segunda convocatoria del emergente lateral derecho Marcos Fis a sus 18 años (Fraikin Granollers). Es canela fina el hijo del hispanocubano Julio Fis.

El equipo escandinavo salió motivado y con ganas de vengar la derrota del jueves (30-34). El exazulgrana Hampus Wanne hacía daño a la contra y en los siete metros en el primer estirón del anfitrión del amistoso (4-2, min. 5). Los Hispanos reaccionaron con Jan Gurri como estilete y ya habían restablecido el empate al paso por el 10' (6-6).

Suecia hacía mucho daño en las transiciones rápidas y aprovechaba las pérdidas españolas. Esta doble tendencia fue más acusada a partir del último empate (11-11) en un espectacular duelo de porterías en el que el canterano azulgrana plantaba cara a un sensacional Fabian Norsten (Aalborg).

Imanol Garciandia fue de más a menos / RFEBM

La salida del joven talento Nikola Roganovic y el cuarto gol de Wanne volvieron a disparar a los de Michael Apelgren (13-11, min. 21). Con Natan Suárez de central y Marcos Fis otra vez providencial tras sus cuatro goles sin fallo en el primer amistoso, España sobrevivió a los dos golazos del joven y 'bajito' Mansson para irse al descanso con 16-16.

La segunda fue amarilla, con una gran actuación del extremo derecho Daniel Pettersson (Magdeburgo). España aguantó casi cinco minutos (18-17) antes de un parcial de 3-0 con tantos de Johansson, Pettersson y Albin Lagergren, uno de los jugadores menos valorados del balonmano... algo así como el esloveno Miha Zarabec (Wisla).

El caso es que Suecia había puesto la directa y entre Felix Claar y Jim Gottfridsson siguieron dirigiendo la orquesta hasta un sonoro 24-18 al paso por el 42'. Ahí Ian Tarrafeta marcó tres goles consecutivos para demostrar que ya es uno de los referentes de esta selección en este ciclo que llevará a los Juegos de Los Ángeles 2028.

El catalán hizo soñar con la remontada y el segundo misil de Fis supuso el 27-25 a nueve minutos del final. Anotaría otros dos sin fallo, pero un parcial de 3-0 en un santiamén con el cuarto gol de Lagergren incluido sellaron la victoria escandinava. Al menos, el azulgrana Aleix Gómez impidió que se repitiese el marcador del jueves con el 34-31.