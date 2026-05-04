El sucesor de Chris Bumstead es una realidad: 21 años, coronado en Alicante y con un físico idéntico al seis veces Mr. Olympia

El mundo del culturismo está de enhorabuena. El nombre de Samuel Hartman, joven atleta francés de apenas 21 años, empieza a sonar con fuerza como uno de los relevos generacionales destinados a brillar sobre la tarima y a convertirse en una estrella mediática a nivel mundial.

Después de proclamarse campeón del mundo en culturismo natural por la WNBF en 2024, Hartman dio el paso definitivo al culturismo sin restricciones de uso de química entrando en la NPC en 2025. Y tras una proyección física que ya empezaba a asemejarse a la de un Classic Physique de nivel profesional, Samuel ha conseguido culminar su gran reto.

En la competición de Ben Weider Spain World Wide Classic celebrada este domingo 3 de mayo en Alicante, el joven francés se proclamó campeón y consiguió la ansiada tarjeta de la IFBB Pro, dando paso a su nueva carrera como culturista profesional: tiene un físico harmonioso y proporcionado, de cintura estrechísima y una calidad muscular en las piernas que llama muchísimo la atención.

Alguno de los puntos a mejorar para Hartman, ya de cara a su debut profesional para poder optar al pase al Mr. Olympia en un futuro, sería su tamaño en el pectoral y en los bíceps, ya que de espaldas no desentona para nada y le queda de fábula el Arnold back pose. Su parecido con Chris Bumstead, el mejor Classic Physique de la historia y seis veces campeón del Mr. Olympia es evidente: no sólo por el 'mostacho', sino por ese tamaño de piernas, la pose de espaldas y su dominio en las transiciones. Para los aficionados ya es el 'nuevo CBUM'.

Por si fuera poco, más allá de esta comparación (evidentemente exagerada si no centramos en lo puramente objetivo), a la historia de Samuel le tenemos que añadir su presión 'extra' al suceder al mayor de los Hartman: su padre también fue culturista profesional en Francia, y 30 años después está siendo el hijo quien se estrena en el mundo de las tarimas.

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Una vez finalizado el show y tras celebrar su victoria, Hartman atendió al promotor Emilio Martínez con sus sensaciones a flor de piel: "Estoy muy contento por todo el trabajo duro. Es un trabajo del cuerpo y del posing, la presentación en el escenario es una forma de respeto para la organización y para los jueces", explicó.