Strongman Tarrako, experto en entrenamiento de fuerza: "A Joan Pradells le jubilaron antes de empezar. Tiene buenos brazos, una cadena anterior descomunal y tiene que mejorar la posterior"

El nombre de Joan Pradells sigue en boca de todos pese a que hace meses ya de su última competición. En la búsqueda del ansiado pase al Mr. Olympia, el culturista valenciano sigue en etapa de volumen, 'off season', construyendo un físico mejorado para volver a competir en 2026.

Tolerando dobles sesiones de entrenamiento de máxima exigencia y una dieta alta en calorías, para sumar kilos de músculo a un físico que crece y evoluciona con el paso de las semanas, Pradells tiene muy pendientes a los fans del culturismo y del fitness en España.

En una reciente conversación entre Jordi Wild y Strongman Tarrako (Carlos Demattey) en una larga charla en 'The Wild Project', el podcast más influyente de habla hispana, ambos protagonistas debaten entorno a la figura de Joan Pradells. Así lo resume Tarrako:

"Tiene buenos resultados, entrena por la mañana y por la tarde... le jubilaron antes de empezar. Tiene una estructura cojonuda para el culturismo. El culturismo Open tiene una dificultad brutal, Joan se encuentra a tipos rajados de 130 kgs como Samson Dauda, es muy duro".

"Joan al segundo año ha rascado el pase al Mr. Olympia. Ha tenido tiempo, primero tuvo una mala experiencia y él me dijo que quería coger ritmo y lo ha hecho. Ha callado todas las bocas. Parecía que llevaba una década trabajando.

"El problema es el chico que piense que tiene que emular a Joan Pradells, es un superdotado. Puede ser un top-10 del Mr. Olympia en los próximos años, tiene muy buenos brazos, una cadena anterior descomunal... tiene que mejorar la posterior. No tiene ni 30 años, hay culturistas que a esta edad no son ni profesionales, pero ganar un Olympia es muy complicado".