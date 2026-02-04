Sports World Congress 2026 cierra su segunda edición con cifras récord y consolida Barcelona como capital global de los estadios

La edición 2026 ha registrado un crecimiento significativo de participación, reuniendo a operadores de estadios, clubes, estudios de arquitectura, ingenierías, instituciones y empresas líderes del sector, reforzando el posicionamiento de Barcelona como hub global de innovación deportiva y grandes eventos internacionales.

Más de 50 estadios internacionales y actores clave del sector se reúnen en SWC 2026

El congreso ha contado con la presencia de más de 50 estadios y arenas internacionales, así como un ecosistema diverso de proveedores, partners tecnológicos y expertos del sector. Entre los participantes destacados se encuentra el equipo de arquitectos del Spotify Camp Nou, que ha aportado una visión de primer nivel sobre grandes proyectos de transformación de infraestructuras deportivas.

Durante las diferentes sesiones, ponentes y especialistas han compartido tendencias, análisis estratégicos y casos prácticos sobre la evolución de los estadios hacia espacios más sostenibles, tecnológicos, accesibles y centrados en la experiencia del usuario.

UEFA marca el rumbo del futuro de los estadios: sostenibilidad, accesibilidad y estándares europeos

Uno de los momentos clave del congreso ha sido la intervención de Pietro Chiabrera, Senior Stadium & Football Development Manager en UEFA, quien ha ofrecido una perspectiva técnica y estratégica sobre las nuevas regulaciones UEFA para estadios.

Chiabrera ha subrayado la importancia de integrar criterios de sostenibilidad, accesibilidad, experiencia del usuario y cumplimiento normativo europeo en los proyectos actuales y futuros, destacando cómo estas directrices impactan directamente en el diseño, la gestión y la operación de infraestructuras deportivas de primer nivel.

Tecnología, innovación y experiencia de usuario: visita exclusiva a ISE

En el marco del congreso, los asistentes han participado en una visita exclusiva a Integrated Systems Europe (ISE), donde han podido conocer de primera mano las tecnologías más avanzadas aplicables a estadios y arenas.

Soluciones de inteligencia artificial, sistemas audiovisuales, entornos inmersivos y plataformas de gestión y experiencia de público han reforzado la conexión entre deporte y tecnología, poniendo en valor la capacidad de Barcelona para albergar eventos que conectan industrias estratégicas a nivel global.

Un ecosistema de partners que impulsa la transformación del sector

Sports World Congress 2026 ha contado con la participación de partners tecnológicos como Philips, Signify, Meetmaps y LED Dream; proveedores de infraestructura como Figueras y Crimons; medios y entidades de contenido como Diario Sport e ISE; y servicios especializados como KUDO (traducción multilingüe) y Pol Viatges (logística de viajes).

Sports World Congress se consolida como foro global de referencia

La clausura de esta segunda edición confirma que Sports World Congress se ha consolidado como un foro esencial para los profesionales que diseñan, construyen, gestionan y transforman estadios, arenas y grandes infraestructuras deportivas, actuando como plataforma global de diálogo, colaboración e innovación en el sector.

Pietro Chiabrera (UEFA) | Fútbol femenino

“El crecimiento del fútbol femenino está redefiniendo el diseño y la normativa de los estadios en Europa, obligándonos a repensar espacios, servicios y estándares desde una mirada más diversa e inclusiva.”

Sports World Congress | Visión global- Josep Monti CEO

“Sports World Congress se ha consolidado como el punto de encuentro donde se decide cómo serán los estadios del futuro: más sostenibles, tecnológicos y centrados en las personas.”