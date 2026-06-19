Sports Summit Madrid impulsa el debate sobre el futuro del deporte, los medios y las nuevas audiencias

Sports Summit Madrid 2025 cerró en IFEMA Madrid su primera edición con más de 6.500 asistentes, 200 marcas y 150 ponentes, consolidándose como uno de los nuevos puntos de encuentro de referencia para la industria del deporte. Durante dos jornadas, el evento reunió a clubes, federaciones, instituciones, empresas tecnológicas, marcas globales, medios de comunicación y deportistas para analizar hacia dónde avanza un sector que ya no se entiende únicamente desde la competición.

El deporte vive una transformación profunda. La forma en la que los aficionados consumen contenidos ha cambiado, las audiencias se han fragmentado y los medios afrontan el reto de encontrar su sitio en un ecosistema cada vez más competitivo. En ese contexto, el periodismo deportivo necesita combinar rigor, valor añadido y nuevas historias para conectar con comunidades que ya no esperan únicamente el resultado, la crónica o la última hora.

Ese fue precisamente uno de los grandes debates de la jornada. En la mesa dedicada al papel del deporte en los medios participaron Iulene Servent, subdirectora de SPORT, Juan Gutiérrez subdirector de AS, Emilio Contreras, subdirector de MARCA y Xavi Díez, subdirector de MUNDO DEPORTIVO, con Ignacio Ruiz Lamela como moderador. El coloquio abordó la necesidad de que los medios deportivos evolucionen sin perder su esencia, poniendo el foco en cómo explicar mejor el deporte, cómo detectar nuevos relatos y cómo llegar a audiencias que consumen información en múltiples plataformas, desde la web y las redes sociales hasta el vídeo, el podcast o los nuevos formatos digitales.

Para SPORT, esta reflexión conecta directamente con uno de los grandes desafíos actuales del periodismo deportivo. En un entorno en el que clubes, ligas, federaciones y deportistas comunican directamente con sus seguidores, los medios tienen que reforzar su papel como espacios de criterio, contexto, análisis e independencia. La diferencia ya no está solo en llegar antes, sino en contar mejor.

La jornada de clausura de Sports Summit Madrid también reflejó la nueva dimensión del deporte como industria global. La agenda estuvo marcada por conversaciones sobre sostenibilidad, igualdad, políticas públicas, digitalización, financiación, innovación y entretenimiento, con la participación de figuras como Carolina Marín, Saúl Craviotto y Laura Gil, además de instituciones públicas, clubes, federaciones y empresas tecnológicas.

Uno de los ejes principales fue la igualdad en el deporte. En el marco del programa HER, impulsado por SSM, se abordó el liderazgo femenino con referentes como Theresa Zabell, María Guadalupe Benzal y Patricia Almazán. La presencia de este bloque evidenció el peso creciente del deporte femenino y la necesidad de construir espacios de visibilidad, liderazgo y desarrollo profesional dentro de la industria.

La sostenibilidad también ocupó un papel central. El evento analizó el impacto del deporte como herramienta de desarrollo territorial y social, con la participación de representantes de ONU Turismo, el Gobierno de Nayarit y la Región de Murcia en un bloque dedicado al turismo deportivo. También se abordó la sostenibilidad en el fútbol europeo con Filippo Veglio, de la UEFA, dentro del Foro Iberoamericano de Deporte, Inclusión y Sostenibilidad.

La tecnología y la innovación aplicadas al deporte fueron otro de los grandes focos de la jornada. Los paneles sobre sportainment, engagement digital, gaming, YouTube, deporte y eSports pusieron sobre la mesa una realidad evidente. El aficionado ya no consume deporte solo en directo ni únicamente a través de los canales tradicionales. Las nuevas generaciones se relacionan con el deporte en plataformas de vídeo, redes sociales, videojuegos y formatos breves, lo que obliga a adaptar lenguajes sin perder credibilidad ni exigencia informativa.

La dimensión económica también tuvo protagonismo. El panel “Más allá de los 90 minutos” reunió a representantes de la Saudi Pro League, la Serie A italiana y Sportian para debatir sobre la transformación de las ligas en plataformas de entretenimiento global. Además, se analizaron los nuevos perfiles profesionales que demanda la industria y las claves para avanzar hacia modelos de financiación sostenible, con voces como José Mayo, Rafael Lambea y Jaime Gross.

Sports Summit Madrid concluyó así su primera edición como una plataforma de conexión, reflexión y acción para los distintos actores del deporte global. La organización ya trabaja en una nueva edición para 2026, con la ambición de seguir impulsando la transformación de una industria en evolución constante.

La jornada dejó una idea clara. El deporte busca nuevos espacios, nuevos relatos y nuevas formas de relación con el aficionado. Para los medios, el reto será ocupar ese lugar con rigor, innovación y capacidad para contar historias que no solo informen, sino que también expliquen, emocionen y conecten.