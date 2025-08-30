El Sporting aplasta al Ademar y se cita con el Barça en la final

El Sporting CP aplastó al Abanca Ademar (41-24) en la segunda semifinal de la IV Supercopa Ibérica que se disputa en Matosinhos (Portugal) y se citó con el Barcelona, que se impuso al Oporto, en la final del domingo.

El campeón de liga y copa lusos, con un marcado acento español en su plantilla -hasta cinco jugadores, dos de ellos ademaristas- y otros, como el propio técnico, Ricardo Costa, con pasado en la Liga ASOBAL, demostró su enorme potencial, con un equipo con multitud de recursos, capitaneado por los hermanos Costa, Kiko y Martim, junto a otros internacionales del emergente balonmano portugués.

Los leoneses solo aguantaron en los primeros compases aunque a lo largo de la primer mitad fueron capaces de contener al rival en los primeros quince minutos, gracias a la aportación del capitán Rodrigo Pérez Arce y a pesar de volver a mostrar las carencias de lanzamiento exterior con que cuentan, teniendo que trabajar mucho cada ataque.

Frente a un rival tan poderoso como el Sporting solo era cuestión de que aparecieran sus jugadores más determinantes, Kiko Costa, junto con el internacional español, Víctor Romero y, fundamentalmente, en la segunda mitad, el exademarista y máximo goleador liguero las dos últimas campañas, Carlos Álvarez para, con su voracidad poner tierra de por medio y ensanchar la decena de goles hasta el definitivo 42-27, sin bajar un ápice la intensidad pese a los cambios.

-- Ficha técnica

42 - Sporting CP (18+24): Ali (Kristensen); Pedro Martínez (2), Moga (1), Natán Suárez (2), Martím Costa (5), Romero (4), Branquinho (3); Berlin (2), Carlos Álvarez (7, 2 p), Gurri (2), Kiko Costa (6), Salvador (1), Gassama (1), Monteiro (4), Borkelsson (2).

27 - Abanca Ademar (13+14): Barkhoradari (Álvaro Pérez); Darío Sanz (4, 1 p), Rodrigo Pérez (6), Benites (-), Miñambres (2), Edu Fernández (-), Zapico (3); Rozada (-), Alberto Martín (2), Sergio Sánchez (2), Wasiak (4), Albizu (3), Adrián Fernández (1).

Árbitros: Marc Rodrigues y Simao Brandao. Excluyeron por dos minutos a Berlin, Romero y Moga por Sporting: Benites y Rodrigo Pérez por Ademar.

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 5-3, 8-5, 10-6, 15-9, 18-13 (descanso); 21-16, 26-18, 31-21, 35-25, 39-26, 42-27 (final)

Incidencias: Segunda semifinal de la IV Supercopa Ibérica disputada en el pabellón de Matosinhos (Portugal) ante unos 2.500 espectadores.