SPORTBIZ renueva su identidad y refuerza su papel como punto de encuentro del negocio del deporte

Coincidiendo con una nueva edición de SPORTBIZ EUROPE Barcelona, se ha presentado oficialmente la nueva identidad de marca de SPORTBIZ, una evolución que refleja la conexión entre deporte y negocio y su visión de construir, junto a toda la comunidad, el futuro de la industria. El rediseño, desarrollado junto al estudio barcelonés B–Bruce, da forma a una identidad más abierta, contemporánea y participativa, que proyecta a SPORTBIZ como una plataforma viva, capaz de inspirar ideas, fomentar la colaboración y dar voz a quienes lideran la transformación del ecosistema deportivo global.

“Nuestro trabajo con SPORTBIZ ha consistido en dar forma a una marca que refleja la energía, el talento y la creatividad de toda una comunidad”, explica Dani Muñoz, fundador y CEO de B–Bruce. “Una identidad que consolida a SPORTBIZ como referente internacional del Sports Business.”

Más que una actualización visual, el rebranding representa una transformación con propósito. Con ella, SPORTBIZ reafirma su compromiso con la creación de espacios de conocimiento, conexión e inspiración para profesionales, empresas y organizaciones deportivas de todo el mundo. La nueva identidad refuerza el sentido de pertenencia dentro de su comunidad y consolida a SPORTBIZ como un ecosistema internacional de referencia, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el debate sobre las tendencias que marcarán el futuro del deporte.

Durante la presentación, los organizadores destacaron que esta evolución busca responder al crecimiento y diversificación del propio proyecto SPORTBIZ, que ha pasado de ser un congreso a convertirse en una red internacional con presencia en distintos países y formatos. Una comunidad en expansión que conecta a líderes, startups y marcas que están definiendo las nuevas dinámicas del negocio deportivo.

El lanzamiento de la nueva identidad se enmarca en la celebración de SPORTBIZ EUROPE 2025, que reúne esta semana en Barcelona a ponentes y asistentes de más de 50 países. El evento ofrece una plataforma única de networking, formación y generación de oportunidades para profesionales del deporte, la tecnología, la innovación y el entretenimiento, consolidando a la ciudad como uno de los grandes epicentros del diálogo global entre deporte y negocio.

Con esta renovación, SPORTBIZ refuerza su propósito de ser mucho más que un foro: un catalizador de ideas, alianzas y proyectos que inspiren la evolución del Sports Business en todo el mundo

Sobre B–BRUCE

B–Bruce es un estudio de branding y estrategia creativa con casi dos décadas de trayectoria, con sede en The Venue, el espacio de la Anella Olímpica de Barcelona que funciona como hub de innovación y conexión entre empresas creativas, startups e iniciativas culturales.

Desde sus inicios, el estudio ha ayudado a definir, reposicionar y hacer crecer marcas en sectores tan diversos como la alimentación, la tecnología, la movilidad o el entretenimiento. Entre sus proyectos destacan colaboraciones con FC Barcelona Legends Hospitality, Nike, Atrápalo, MasMóvil, Nutrisport, Asics, CaixaBank o el Circuit de Barcelona-Catalunya, ejemplos de un enfoque que combina rigor estratégico y creatividad disruptiva.