Sportbiz Europe llega a Barcelona con una agenda multideporte y un lineup internacional de primer nivel

Uno de los congresos de sport business más relevantes del mundo, regresa a Barcelona con su sexta edición que se celebrará del 7 al 10 de octubre, con sede principal en en la antigua fábrica de Estrella Damm. Después de cinco ediciones en la ciudad, el evento se ha consolidado como una cita ineludible para un sector que no deja de crecer y que en 2028 alcanzará un volumen de negocio de 622.000 millones de euros, según el portal de estadística alemán Statista.

Con un enfoque multideportivo, en SPORTBIZ EUROPE se dan cita ponentes de todo el mundo que están al frente de la estrategia de negocio de algunas de las entidades deportivas más relevantes del panorama internacional. Durante cuatro días darán a conocer las principales tendencias de la industria y cómo están aplicando la innovación y la tecnología en sus respectivas empresas. Una información muy valiosa para vislumbrar cuál será el futuro del sector.

El congreso también es una excelente oportunidad para hacer networking e intercambiar ideas y conocimiento, fomentando los lazos entre los distintos sectores y las distintas regiones del mundo.

“SPORTBIZ es una experiencia en donde se aprende, se debate, se conecta y se crea, en una atmósfera inmejorable para el networking y la generación de oportunidades de negocio. Es una inmersión completa que incluye diferentes instancias en Barcelona, como lo son el cocktail de bienvenida, las conferencias y los paneles de discusión sobre temas de tendencia de la industria, workshops, visitas de campo a instituciones deportivas de primer nivel y actividades de engagement entre los asistentes. Todo esto multiplica los espacios para hacer contactos, intercambiar y crear oportunidades, siempre en el marco de que los participantes pasen buenos momentos y se diviertan, mientras hacen negocios”, Laura Cordeiro, Co-Founder de Good Morning Sports y Directora de SPORTBIZ.

"La gran afluencia de asistentes y speakers internacionales nos permite lograr un networking calificado, con una visión global y multideporte, enfocada 100% en negocios y oportunidades de desarrollo profesional. Sin dudas el recorrido que ha tenido SPORTBIZ con más de 40 ediciones realizadas en 13 países, genera un conocimiento muy bien valorado por los diferentes stakeholders de la industria deportiva", Patricio Baigorrotegui, Co-Founder de Good Morning Sports y Directora de SPORTBIZ.

Speakers de renombre internacional

En el congreso habrá más de 50 oradores confirmados de más de 15 nacionalidades. Algunos de ellos son Reem Muneef, Digital Marketing Strategy en FIFA; Quim Domènech, Senior Vice President Content en DAZN; Carolina Chiappero, Innovation Manager en Juventus Football Club; Leonardo Giammarioli, Chief Global Business Development Officer en SSC Napoli; Yasmine Akki, Digital & Content Lead en Premier Padel; Dan Ginger, Director of Brand, Marketing & Digital Media en Newcastle United Football Club; Shifa Garg, Chief Business Officer en SPECTATR.AI; Roger Brosel, Head of Content and Programming en LaLiga.

Temáticas centrales de esta edición

La agenda de ponencias se enfocará en las seis temáticas que están marcando el pulso de la industria en la actualidad: Fan Experience, Inspiring Brands (sponsorship), Contenidos y Plataformas, Fan Engagement, Inteligencia Artificial aplicada al deporte e Innovación & Sportech.

Entre los paneles más destacados se encuentran: Beyond the Game: How AI is Reshaping Sports y Towards 2030: Smart Stadiums, Sustainable Innovation and Fan Engagement, un panel presentado por Johan Cruyff Institute. Winning the Audience: Sports Content in Action, presentado por Spectatr.ai; From Identity to impact: Branding in Sports, presentado por B-Bruce. Transforming Deals to Impact: Sponsorship in 2025; Innovation in Sports Organizations: Data, Strategy & Tech Integration.

Dentro de los asistentes recurrentes de SPORTBIZ se encuentran organizaciones como Comité Olímpico Internacional, Bundesliga, NBA, LALIGA, Euroleague Basketball, FC Barcelona, Fórmula 1, Premier League, Fanatics, TikTok, Juventus, Ironman Group, Santander, FIBA, ISDIN, Atos, CUPRA, entre muchas otras ligas, federaciones, clubes y empresas proveedoras del sector y patrocinadoras del deporte.

Una gran variedad de partners

El Congreso, organizado por Good Morning Sports, cuenta con el apoyo de Johan Cruyff Institute como Learning Partner del evento, B-BRUCE como Official Partner, Estrella Damm, es la Cerveza Oficial del Evento; y el apoyo institucional de Barcelona Activa, Barcelona Turisme Convention Bureau, Consejo Superior de Deportes (PROAD), European Sponsorship Association, Barcelona Capital Náutica, afydad, Spain is Sport, ADESP, ATICCO, SEED. Otras marcas reconocidas como SPORT, Global Media Partner, The Venue Bcn, Strategic Partner; TrendAgency y CM.com, Insight Partners; SPECTATR.AI, Conference Partner; Wa2Desk, Tech Partner; BusForFun, Mobility Partner; PASTELS, Music Partner; Kappa, Official Apparel y fcbusiness, CIOCoverage, Major Events International, El Mister, Sports Value, Sports & Events, se suman como Media Partners.