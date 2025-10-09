Sportbiz Europe Barcelona: innovación, formación y tecnología marcan la segunda jornada

La tercera jornada del Sportbiz Europe Barcelona se centró en cómo la innovación, la formación y la tecnología están transformando el ecosistema deportivo global. Bajo cuatro grandes temáticas —El deporte como catalizador del desarrollo, Conectando con el futuro: formando a la próxima generación de líderes de la industria del deporte, Innovación en las organizaciones deportivas: datos, estrategia e integración tecnológica y TikTok: definiendo la cultura y redefiniendo el fanatismo deportivo—, expertos y representantes del sector compartieron experiencias sobre el impacto social, educativo y digital del deporte.

La sesión dedicada a “El deporte como catalizador del desarrollo”, impulsada por la Fundación Banco Industrial, destacó el papel del deporte como herramienta de transformación social y motor de progreso en comunidades locales. En “Conectando con el futuro”, se abordó la importancia de formar nuevos líderes en la industria deportiva, capaces de combinar visión estratégica, sostenibilidad y conocimiento digital.

Por su parte, el bloque de “Innovación en las organizaciones deportivas” puso el foco en el uso de datos, estrategia e integración tecnológica para optimizar la gestión, el rendimiento y la relación con los aficionados. Finalmente, en la sesión de TikTok, se analizó cómo la plataforma está definiendo nuevas formas de consumo cultural y redefiniendo el fanatismo deportivo, impulsando una relación más cercana y participativa entre las marcas, los atletas y los seguidores. La jornada cerró con una conclusión compartida: el futuro del deporte se construye sobre innovación, educación y conexión con el fan.