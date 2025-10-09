Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sportbiz Europe Barcelona: innovación, formación y tecnología marcan la segunda jornada

De la Fundación Banco Industrial a TikTok: innovación, datos y formación marcaron la agenda para construir un deporte más social, profesional y conectado con sus aficionados

Matteo Samaranch hablando del futuro del deporte en Sportbiz Europe

Matteo Samaranch hablando del futuro del deporte en Sportbiz Europe

SPORT.es

SPORT.es

La tercera jornada del Sportbiz Europe Barcelona se centró en cómo la innovación, la formación y la tecnología están transformando el ecosistema deportivo global. Bajo cuatro grandes temáticas —El deporte como catalizador del desarrollo, Conectando con el futuro: formando a la próxima generación de líderes de la industria del deporte, Innovación en las organizaciones deportivas: datos, estrategia e integración tecnológica y TikTok: definiendo la cultura y redefiniendo el fanatismo deportivo—, expertos y representantes del sector compartieron experiencias sobre el impacto social, educativo y digital del deporte.

La sesión dedicada a El deporte como catalizador del desarrollo”, impulsada por la Fundación Banco Industrial, destacó el papel del deporte como herramienta de transformación social y motor de progreso en comunidades locales. En “Conectando con el futuro”, se abordó la importancia de formar nuevos líderes en la industria deportiva, capaces de combinar visión estratégica, sostenibilidad y conocimiento digital.

Por su parte, el bloque de “Innovación en las organizaciones deportivas” puso el foco en el uso de datos, estrategia e integración tecnológica para optimizar la gestión, el rendimiento y la relación con los aficionados. Finalmente, en la sesión de TikTok, se analizó cómo la plataforma está definiendo nuevas formas de consumo cultural y redefiniendo el fanatismo deportivo, impulsando una relación más cercana y participativa entre las marcas, los atletas y los seguidores. La jornada cerró con una conclusión compartida: el futuro del deporte se construye sobre innovación, educación y conexión con el fan.

