Sportbiz Europe Barcelona: innovación, formación y tecnología marcan la segunda jornada
De la Fundación Banco Industrial a TikTok: innovación, datos y formación marcaron la agenda para construir un deporte más social, profesional y conectado con sus aficionados
La tercera jornada del Sportbiz Europe Barcelona se centró en cómo la innovación, la formación y la tecnología están transformando el ecosistema deportivo global. Bajo cuatro grandes temáticas —El deporte como catalizador del desarrollo, Conectando con el futuro: formando a la próxima generación de líderes de la industria del deporte, Innovación en las organizaciones deportivas: datos, estrategia e integración tecnológica y TikTok: definiendo la cultura y redefiniendo el fanatismo deportivo—, expertos y representantes del sector compartieron experiencias sobre el impacto social, educativo y digital del deporte.
La sesión dedicada a “El deporte como catalizador del desarrollo”, impulsada por la Fundación Banco Industrial, destacó el papel del deporte como herramienta de transformación social y motor de progreso en comunidades locales. En “Conectando con el futuro”, se abordó la importancia de formar nuevos líderes en la industria deportiva, capaces de combinar visión estratégica, sostenibilidad y conocimiento digital.
Por su parte, el bloque de “Innovación en las organizaciones deportivas” puso el foco en el uso de datos, estrategia e integración tecnológica para optimizar la gestión, el rendimiento y la relación con los aficionados. Finalmente, en la sesión de TikTok, se analizó cómo la plataforma está definiendo nuevas formas de consumo cultural y redefiniendo el fanatismo deportivo, impulsando una relación más cercana y participativa entre las marcas, los atletas y los seguidores. La jornada cerró con una conclusión compartida: el futuro del deporte se construye sobre innovación, educación y conexión con el fan.
- ¡Szczesny no desea jugar el Clásico con el Barça!
- El problema del Barça: Iñigo Martínez lo vio venir
- Operación Ter Stegen
- Voces críticas en el vestuario del Barça
- El Barça acumula más de 159 millones en deudas por fichajes
- Piqué carga contra el arbitraje: 'Esto es una puta vergüenza
- Barça Vision, de 408 millones a 178, un agujero negro
- Gran sintonía Laporta-Al Khelaifi en la reunión de la EFC