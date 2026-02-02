El Sport World Congress arranca en el RCDE Stadium con una mirada al futuro de los estadios

El Sport World Congress (SWC) ha dado este lunes el pistoletazo de salida a su edición con la primera jornada de ponencias en el RCDE Stadium, que se ha convertido en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro de las infraestructuras deportivas. Un arranque de alto nivel que ha reunido a instituciones, expertos internacionales y profesionales del sector para analizar los grandes retos que afrontan los estadios en la próxima década.

La jornada se abrió con el Institutional Welcome to the Sports World Congress Stadium Forum, un bloque institucional que contó con la participación de Antonia Dávila, vicepresidenta del RCDE Stadium; Sònia Serracarbassa, directora del Catalunya Convention Bureau de la Generalitat de Catalunya; Carme Bastida; y Josep Monti, presidente del SWC. En sus intervenciones se destacó el papel estratégico de los grandes recintos deportivos como motores económicos, espacios de innovación y puntos clave para el posicionamiento internacional de los territorios.

Uno de los momentos más esperados del día fue la sesión de la UEFA sobre la nueva normativa de estadios, a cargo de Pietro Chiabrera, Senior Stadium Development Expert del organismo europeo. La ponencia abordó los cambios regulatorios que marcarán el diseño y la gestión de los estadios del futuro, con especial atención a la sostenibilidad, la seguridad, la experiencia del aficionado y la adaptación de las instalaciones a los nuevos usos que demanda el fútbol moderno.

El foco se amplió posteriormente con la mesa “Stadiums on the road to 2030”, en la que se analizó cómo deben evolucionar las infraestructuras deportivas para responder a los retos de la próxima década. Participaron Guillermo Gusó (arquitecto senior de L35), Salvador Alonso (director deportivo de la FIA) y Diego Rodríguez (Sports & Events Architecture Director de IDOM), con la moderación de Josep Toldrà, Infrastructure Consultant de LaLiga. Una conversación centrada en la flexibilidad de los recintos, la integración urbana y la necesidad de pensar los estadios como espacios multifuncionales.

La tecnología fue protagonista en el tramo final del día con la sesión “BIM: Building Stadiums and Arenas AI-Powered”, que puso sobre la mesa el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la construcción y gestión de estadios y arenas. Intervinieron Francis Casado, Chief Revenue Officer de 3D Digital Venue; Sorin Serafin, Systems and Operations Manager del Manchester United; Tom Flanagan, Senior Sales Director de The O2 Arena; y Julia Roca, Ticketing Strategist y Event Manager de JROCA Events. Un cierre que dejó claro que el futuro de los estadios pasa por la innovación tecnológica y una visión cada vez más orientada al dato y a la experiencia del usuario.

El programa del primer día se completó con la sesión “Arenas on the Spot”, moderada por Alberto Montenegro (SWC), que puso el foco en la gestión, financiación y desarrollo de arenas y complejos deportivos desde una perspectiva internacional. En ella participaron Pavel Hruza, Business Development Manager de Chybik+Kristof; Guy Dunstan, Senior Vice President & General Manager del Co-op Live Arena; Iñaki Gabarain, concejal de Deportes y Vida Saludable del Ayuntamiento de San Sebastián; y Ross Wormald, COO de Ashton Gate Sporting Quarter. A este bloque se sumaron las intervenciones de Sonia Cunha, CFO de Liga Portugal, Luis Yáñez Rodríguez-Valdés, director de Sports Spain en CBRE, y Carlos González, quienes abordaron los modelos de negocio, la colaboración público-privada y el papel creciente de las arenas como activos estratégicos para las ciudades.

Con esta primera jornada, el Sport World Congress confirmó su papel como foro de referencia para el debate sobre infraestructuras deportivas, sentando las bases de una edición que seguirá explorando cómo deben ser los estadios del mañana.