SPORT, media partner de SPORTBIZ EUROPE 2025

SPORT será media partner oficial de la sexta edición de SPORTBIZ EUROPE del 7 al 10 de octubre en la antigua fábrica de Estrella Damm como sede principal.

Tras cinco ediciones en la capital catalana, el evento se consolida como una cita ineludible para el sector. Con un enfoque multideportivo, SPORTBIZ EUROPE reunirá a líderes y profesionales que marcan la estrategia de negocio de algunas de las entidades más importantes del panorama deportivo mundial. Durante cuatro días, se presentarán las principales tendencias de la industria y cómo la innovación y la tecnología están transformando el futuro del deporte.

En esta edición, habrá más de 50 ponentes confirmados de más de 15 nacionalidades. Entre ellos destacan nombres como Reem Muneef (Digital Marketing Strategy en FIFA), Quim Domènech (SVP Content en DAZN), Carolina Chiappero (Innovation Manager en Juventus), Leonardo Giammarioli (Chief Global Business Development Officer en SSC Napoli), Yasmine Akki (Digital & Content Lead en Premier Padel), Dan Ginger (Director of Brand, Marketing & Digital Media en Newcastle United), Shifa Garg (Chief Business Officer en SPECTATR.AI) o Roger Brosel (Head of Content and Programming en LaLiga).

Con su papel como media partner, el diario SPORT refuerza su compromiso con la innovación y el futuro de la industria deportiva, siendo altavoz de los debates y tendencias que marcarán el camino del sector en los próximos años.