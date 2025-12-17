SPORT despide el año con The Xmas Show, una gran celebración en la Antigua Fábrica de Damm
El próximo lunes 22, a partir de las 18:00 horas, SPORT reunirá a periodistas, colaboradores e invitados en un evento especial para cerrar el 2025 con tertulia, música en directo y brindis junto a Estrella Damm
SPORT pondrá el broche final al año con The Xmas Show, una cita pensada para celebrar, compartir y mirar al 2026 con optimismo. El evento tendrá lugar el lunes 22, desde las 18:00h, en un escenario emblemático como la Antigua Fábrica de Damm, en Barcelona, y contará con la colaboración de Patatas Piqué.
Uno de los platos fuertes de la tarde será una tertulia especial en la que participarán David Bernabéu, Marta Tikas, Marc del Río, Carles Fité y Lluís Carrasco, junto a muchos otros invitados del entorno deportivo. Una conversación distendida para repasar el año, analizar la actualidad y compartir miradas de cara al próximo año.
La celebración se completará con música, creando un ambiente festivo para brindar y despedir el año en comunidad. The Xmas Show nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro entre SPORT, sus colaboradores y amigos, en una noche pensada para disfrutar sin prisas.
Un cierre de año a la altura de un 2025 intenso, con buen ambiente, conversación y celebración, en uno de los espacios con más historia de la ciudad.
