SPORT se convierte en media partner del Sports World Congress 2026

El Sports World Congress (SWC) celebrará su edición 2026 en Barcelona los próximos 2 y 3 de febrero, consolidándose como el congreso internacional B2B de referencia para los profesionales implicados en el diseño, desarrollo, gestión y transformación de estadios, arenas y recintos multipropósito. En este contexto, Diario SPORT se incorpora como nuevo media partner, reforzando su apuesta por el análisis y la difusión de los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la industria deportiva.

El congreso reunirá a más de 50 estadios y arenas internacionales, además de clubes, operadores, arquitectos, ingenierías, administraciones públicas, ciudades y empresas tecnológicas. Un ecosistema diverso que convierte al SWC en un punto de encuentro clave para la toma de decisiones estratégicas en torno a las infraestructuras deportivas y su evolución en los próximos años.

La edición 2026 pondrá el foco en la mayor ola de transformación vivida por el sector en décadas, impulsada por la necesidad de modernizar instalaciones, mejorar la eficiencia operativa, avanzar en sostenibilidad y situar la experiencia del espectador en el centro del diseño de los nuevos recintos. Los estadios ya no son solo espacios de competición, sino plataformas multifuncionales al servicio del entretenimiento, la ciudad y la economía.

En este proceso, la inteligencia artificial y el uso avanzado de datos tendrán un papel protagonista, tanto en la planificación como en la operación y la monetización de los recintos deportivos. Como media partner del Sports World Congress, Diario SPORT acompañará y dará visibilidad a este debate estratégico, conectando innovación, deporte y ciudad desde Barcelona hacia el mundo.