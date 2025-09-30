SPORT y ASB se unen para impulsar el fútbol base y formativo
SPORT y Around Sport BCN se unen para impulsar el fútbol formativo desde los valores de esfuerzo, convivencia y pasión por el deporte
El SPORT y Around Sport BCN (ASB) han sellado un acuerdo estratégico que refuerza su compromiso con el deporte y la formación de jóvenes futbolistas. Una alianza que se materializa en dos grandes proyectos: Clínic de Lluís Cortés y la Golden Cup, uno de los torneos más destacados de la Costa Daurada.
La ASB Golden Cup by SPORT es mucho más que un campeonato. Se trata de una experiencia pensada para clubes que buscan algo diferente: vivir el fútbol de la forma más intensa. Durante tres días, jugadores y jugadoras disfrutarán de partidos en instalaciones de primer nivel y un ambiente único frente al mar Mediterráneo.
El Clínic de Lluís Cortés, por su parte, ofrecen la posibilidad de entrenar y convivir como auténticas profesionales. Con entrenadores y entrenadoras de prestigio internacional y experiencia en selecciones y clubes de élite, las participantes no solo mejorarán su nivel deportivo, sino que también tendrán acceso a charlas motivacionales y actividades que enriquecen dentro y fuera del terreno de juego.
Más allá del balón, el clínic promueven valores de convivencia, esfuerzo y compañerismo. Futbolistas de diferentes lugares del mundo comparten entrenamientos, retos y vivencias que se transforman en amistades y vínculos duraderos, creando una auténtica comunidad.
Con esta alianza, SPORT y ASB refuerzan un modelo de formación integral que entiende el fútbol como algo más que deporte. La Golden Cup y el Clínic de Lluís Cortés son, un año más, la prueba de que la pasión por el fútbol puede vivirse en todas sus dimensiones.
