MUNDIALES DE TORUN
Las 'Spanish Bubbles' se unen a la fiesta de las finales en los Mundiales de Torun... sin Hervás ni Sevilla
Ana Prieto, la ochocentista Rocío Arroyo, Carmen Avilés y la vallista Daniela Fra superaron las semifinales de 4x400
Tras la histórica plata sabatina del relevo 4x400 mixto, España clasificó en la matinal de este domingo al 4x400 femenino para la final en los Mundiales de Atletismo bajo techo de Torun que acabarán esta tarde. Enorme mérito, ya que tuvieron descanso las dos heroínas del mixto, la madrileña Blanca Hervás (sexta en la prueba individual) y la solanera Paula Sevilla.
El 'jefe' de los relevos, Toni Puig, y el seleccionador Pepe Peiró tenían otra vez una 'patata caliente' que solventaron con nota. Las dos mejores cuatrocentistas tenían que descansar, pensando en la hipotética final y en la necesidad de no forzarlas más. Por tanto, compitieron las otras cuatro convocadas: Ana Prieto (20 años), Rocío Arroyo (22, semifinalista en 800), la vallista Daniela Fra (26) y Carmen Avilés (23).
Ana Prieto tomó la calle libre tercera y mantuvo esa plaza, al igual que Carmen Avilés. La ochocentista madrileña Rocío Arroyo cayó a la cuarta y entregó segunda, pero a Daniela Fra la superó la británica Tess McHugh. España fue tercera (3:29.98) y pasó por tiempos por la descalificación checa en la primera serie. Por tanto, esta tarde se unen a Mariano García y Carlos Sáez (1.500), Mohamed Attaoui (800) y Eusebio Cáceres (longitud) en las finales.
No tuvo su día Irati Mitxelena en una final directa de longitud en la que se echó de menos a la valenciana Fátima Diame (bronce el año pasado en Nanking). La neurocientífica donostiarra se quedó en 6,43 cuando había saltado su marca personal este año (6,70) y acabó decimosegunda; una pena, porque habría sido séptima de estar a su nivel.
Sin la alemana Malaika Mihambo, la estadounidense Britney Reese ni la serbia Ivana Spanovic (fue sexta en triple), las últimas capaces de volar regularmente más allá de los siete metros, la final no pasará a la historia por su nivel. La portuguesa Agate de Sousa dio la sorpresa para colgarse el oro con 6,94, por delante de la favorita italiana Larissa Iapichino (6,92) y de la colombiana Natalia Linares (6,80).
Pese a la ausencia de los laureadísimos Ryan Crouser y Joe Kovacs, Estados Unidos logró la plata en lanzamiento de peso con Jordan Geist (21,64) y Roger Steen (21,49). Ninguno de los dos pudo con el mejor de todos los tiempos bajo techo, el extraordinario competidor neozelandés Tom Walsh.
El oceánico, dos veces medallista de bronce olímpico, se colgó su cuarto oro y su séptima medalla con un magnífico concurso en el que reservó lo mejor para sus dos últimos intentos. En el quinto pasó de la tercera plaza a la primera con 21,66 y, ya campeón, se fue a 21,82 metros. Sus próximos grandes retos serán el 'Ultimate' de septiembre en Budapest y los Mundiales de Pekín el año que viene (no sube al podio desde Qatar'19).
Las dos primeras pruebas del pentatlón ofrecieron una sorpresa en la clasificación, ya que la favoritísima estadounidense Anna Hall es segunda con 2.117 puntos tras correr los 60 metros vallas en 8.18 y saltar 1,84 en altura. Por delante está con 2.153 la neerlandesa Sofia Dokter, una gran competidora que se colgó la plata en el pasado Europeo y que acreditó 8,19 en las vallas y 1,87 en el salto en alto, como dicen los argentinos.
De todas formas, la tercera prueba es el lanzamiento de peso y todo apunta a que recuperará la primera posición la actual campeona mundial de heptatlón en Tokio'25. Su marca personal son unos impresionantes 15,80 por los 14,17 de la europea... aunque en marcas del año están a un nivel parecido (13,80 Hall y 13,81 Dokter).
Sin los 'Spanish Beatles', los Países Bajos lograron la mejor marca en las semifinales de 4x400 masculino (3:04.66) con un equipazo (Omalla, Bonevacia, Van der Lugt y Van Diepen). Estados Unidos reservó a McRae (plata en 400) y Robinson (cuarto) para pasar por tiempos con 3:04.85 y... ojo con Portugal (3.04.75), que batió el récord nacional con un quinteto liderado por Omar Elkhatib y por Joao Coelho.
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