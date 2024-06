Spain is Sport – Afydad revela el crecimiento sostenido De la venta de artículos deportivos en 2023

The Venue Barcelona, nuevo espacio empresarial ubicado en el Estadio Olímpico de Barcelona y próxima sede de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos, ha sido el escenario del programa, que se inició a las 9:30 horas con la reunión de la Asamblea General, donde se ha presentado la memoria de actividades de 2023 y las últimas cuentas anuales.

La jornada abierta ha sido inaugurada por Martí Niubó, Director de Estrategia e Innovación del Institut Barcelona Esports, del Ajuntament de Barcelona, poniendo en valor la economía del deporte y agradeciendo a la Asociación la elección de una instalación deportiva municipal de Barcelona para el evento.

Marta Mercader y Encarna Serratacó, Secretaria General y Business Development Manager respectivamente, introdujeron los servicios y actividades que ofrece SPAIN IS SPORT-AFYDAD a las empresas asociadas, desde la participación y asistencia a ferias internacionales y misiones comerciales con el apoyo de ICEX, la información de mercados, los canales de comunicación, así como las relaciones con instituciones, asociaciones, colaboradores, partners y prensa técnica que mantiene la asociación en beneficio de las empresas.

Además, se comunicó que la marca SPAIN IS SPORT a partir de ahora cobrará mayor protagonismo, con sus verticales OUTDOOR, PADEL, FITNESS, BIKE, TEAMS o EQUIPMENT, entre otras, a las que se acaba de sumar SPAIN IS SPORTS WOMEN.

La marca SPAIN IS SPORT, con su web spainissport.com, pretende dar visibilidad

a las empresas españolas de la industria, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los objetivos de cara a 2025 están ganar presencia a nivel internacional, ofrecer más formación y actividades de networking, la incorporación del retail deportivo, fomentar la transversalidad (DASSTT=Deporte, Alimentación, Salud, Sostenibilidad, Transformación digital y Turismo), y potenciar las comisiones de trabajo y los proyectos colaborativos.

Fundamental para conocer del estado actual del sector deportivo español ha sido, como cada año, el descubrimiento del “Estudio de Mercado Anual y los Datos del Sector”, ofrecido por Toni Amat, responsable de estudios en Interempresas y director de Tradebike & Tri.

Como dato principal se ha revelado el crecimiento sostenido de las ventas de artículos deportivos en 2023, con un 2,59% positivo, alcanzando la cifra de los 9.228,8 millones de euros. De esta cifra, el mayor peso corresponde al canal deporte, aunque ha bajado un 0,25%, con 6.896,33 millones; frente a la subida del 4,25% de los canales alternativos (zapaterías, boutiques, jugueterías, bazares…), con 1.011,10 millones; mientras que el canal vertical (clubs, gimnasios, online, outlets…) se sitúa en tercer lugar con 1.321,38 millones, pero registrando el mayor incremento, con un 18,79%.

De la cifra global, 2.636,32 millones de euros pertenecen a las ventas del mercado del ciclismo, con el mayor porcentaje (28,57%) entre todas las disciplinas deportivas, a pesar de experimentar una disminución de ventas del 2,88% respecto a 2022. También cabe destacar que, debido a la sobreoferta, se ha entrado en una guerra de precios que ha generado grandes descuentos, provocando la caída del margen sobre ventas. Ello ha contribuido a que el número de puntos de venta haya bajado de forma considerable, cerrando el año con un total de 8.210 tiendas de deporte, un 5,84% menos que en 2022.

Seguidamente, Martina Claus, Gerente de Firamunich, ha presentado el programa de ISPO Munich 2024, salón líder global del sector deportivo con más de 60.000 visitantes y 2.415 expositores de 50 países, que tendrá lugar los próximos 3 al 5 de diciembre, destacando su gran internacionalidad, y su potente enfoque en el outdoor, el pádel, la moda de deporte de alta gama y la innovación.

A destacar la variedad de áreas modernas como ISPO Future Lab, ISPO Awards, ISPO Padel Village… y diferentes congresos como Sport Marke Meiden, German Trainers’ Summit, Therapie München y Sports Tech Nation Summit, que van a dar un gran valor añadido al evento. SPAIN IS SPORT-AFYDAD organiza la participación de las empresas españolas en ISPO Munich, y los expositores pueden solicitar la subvención que concede ICEX a través de la asociación.

Siendo esta una oportunidad única de reunión y networking, en The Venue Barcelona también ha habido momentos especiales, como la introducción de las nuevas empresas asociadas: All Play Sports Marketing, BH Fitness, CUBOFIT, Calicó, Daiwa, Pure Fishing, JMB Grupo, PoolBiking, Rapala, SDI, Shimano, Evia, TechnoGym, VIPER, Whatabike! y Zero Flats; la visita a las nuevas instalaciones, con la actividad de retos y oportunidades entre los asistentes; o el breakfast cortesía de ISPO.

Johan Cruyff Institute introdujo, a través de su Corporate Relations, Edgar Romero, el buen panorama que se le presenta a la industria del deporte en el futuro, con una tasa anual de crecimiento entre el 5% y el 6% de previsión hasta 2027, siendo EMEA uno de los mercados con mayor tendencia a seguir creciendo, ya desde la pandemia con un crecimiento comercial enfocado en el tema social y la sostenibilidad, con un gran potencial en lo referido a los eSports y al turismo deportivo.

Como escuela de negocios enfocada 100% al management deportivo, Johan Cruyff Institute cuenta con un plan de colaboración estratégica que le ha permitido convertirse en nuevo partner de SPAIN IS SPORT-AFYDAD, cuyos asociados van a poder beneficiarse de sus programas académicos y sociales, dando gran importancia a que toda su formación sea práctica, para su traslación y aplicación al mundo real.

Por último, se presentaron las Comisiones de trabajo de la Asociación, que ya están trabajando bajo la marca SPAIN IS SPORT, exponiendo las actividades realizadas y los futuros proyectos liderados por sus correspondientes responsables: Tomás Junquera (Fitness), Maurici Carbó (Turismo), Toni Amat (Bike) y Alex Ponseti (Pádel).

Con el reciente relanzamiento de la Comisión de Retail, su nueva responsable, Magda Espuga, expuso los retos y objetivos para complementar el ecosistema de AFYDAD, partiendo de crear valor para el canal minorista, del impulso de la incorporación del canal retail a SPAIN IS SPORT, con la meta de contribuir a dinamizar el sector deporte y el propósito de “mejorar vidas a través del deporte hecho en España”.

La jornada finalizó con las palabras de Andrés de la Dehesa, presidente de SPAIN IS SPORT-AFYDAD, que expresó su satisfacción y agradecimiento especial a todo el trabajo de su equipo, compuesto por gente muy involucrada y comprometida. “Hemos sido capaces de alinear intereses de personas que en sus áreas de responsabilidad son brillantes, en turismo, retail o en actividades deportivas, para definir una estrategia que nos dinamice a todos, y que nos va a permitir desarrollar, con toda probabilidad, muchos de los proyectos que se han presentado en esta jornada”.

“En especial, nos enorgullece todo lo que se está haciendo en turismo deportivo, porque para dar visibilidad y reconocimiento a las marcas españolas de deporte, a los que nos visitan por nuestra oferta gastronómica y cultural ya va siendo hora de que también nos conozcan por nuestras marcas de artículos deportivos. Lo cual no es fácil, y en eso estamos trabajando”. Y se refirió al ejemplo de Joma como el ADN de AFYDAD, que ha llegado a ser una marca española equipando al 15% de los atletas que van a competir en los JJOO de París 2024.

En este sentido, “al comercio, que es el que verdaderamente nos representa, vamos a tener que apoyarlo. Al final, esta es una Asociación que nació hace 56 años desde las marcas, pero que debe incluir a los detallistas porque son nuestros legítimos clientes y nuestros socios”. “Somos brillantes, tenemos talento a raudales, y en turismo deportivo tenemos las mejores instalaciones de Europa, que es nuestro territorio nacional, con sostenibilidad, con un crecimiento medido y con una gran evolución”.

Por último, agradeció a todos los asociados y profesionales su asistencia y participación, emplazándoles a seguir trabajando con el espíritu de competir, en la acepción del deporte, y a compartir conocimiento y esfuerzo para seguir avanzando.