Sorpresa en el Premier Pádel: Di Nenno y Augsburger tumban a los número uno en Madrid

La pareja argentina formada por Martín Di Nenno y Leandro Augsburger firmó una gesta este domingo en Madrid. En el Movistar Arena, conquistaron el Premier Pádel de Madrid tras imponerse en la final a los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 4-6, 6-3 y 6-4.

Se trata del primer título para la séptima dupla del circuito, que apenas había disputado un torneo juntos —su debut se produjo a finales de julio en Tarragona—. En apenas semanas de rodaje, los argentinos sorprendieron al pádel mundial derrotando a los campeones vigentes del torneo.

Coello y Tapia tenían ante sí la posibilidad de sumar su vigésimo séptimo título como pareja y el tercero consecutivo en la capital, tras sus victorias en 2023 y 2024. Todo parecía encaminado cuando se llevaron la primera manga por 6-4, pero el encuentro dio un giro inesperado.

La reacción de Di Nenno y Augsburger fue fulgurante. Con una defensa inquebrantable y un empuje constante, igualaron el marcador con un 6-3 en el segundo set.

En la tercera manga, mostraron su mejor versión al resto y lograron el quiebre decisivo con 4-4 en el marcador, para cerrar la final con autoridad.

El triunfo culmina un torneo memorable para los argentinos, que ya habían dado la campanada en cuartos al eliminar a Ale Galán y Fede Chingotto, terceros cabezas de serie.

En semifinales volvieron a remontar, esta vez ante Juan Lebrón y Franco Stupaczuk (3-6, 6-3 y 7-6), antes de coronar su semana mágica con la victoria ante los número uno.