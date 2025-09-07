PREMIER PADEL
Sorpresa en el Premier Pádel: Di Nenno y Augsburger tumban a los número uno en Madrid
Martín Di Nenno y Leandro Augsburger derrotaron a los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, y se proclamaron campeones en su primer título como pareja
La pareja argentina formada por Martín Di Nenno y Leandro Augsburger firmó una gesta este domingo en Madrid. En el Movistar Arena, conquistaron el Premier Pádel de Madrid tras imponerse en la final a los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 4-6, 6-3 y 6-4.
Se trata del primer título para la séptima dupla del circuito, que apenas había disputado un torneo juntos —su debut se produjo a finales de julio en Tarragona—. En apenas semanas de rodaje, los argentinos sorprendieron al pádel mundial derrotando a los campeones vigentes del torneo.
Coello y Tapia tenían ante sí la posibilidad de sumar su vigésimo séptimo título como pareja y el tercero consecutivo en la capital, tras sus victorias en 2023 y 2024. Todo parecía encaminado cuando se llevaron la primera manga por 6-4, pero el encuentro dio un giro inesperado.
La reacción de Di Nenno y Augsburger fue fulgurante. Con una defensa inquebrantable y un empuje constante, igualaron el marcador con un 6-3 en el segundo set.
En la tercera manga, mostraron su mejor versión al resto y lograron el quiebre decisivo con 4-4 en el marcador, para cerrar la final con autoridad.
El triunfo culmina un torneo memorable para los argentinos, que ya habían dado la campanada en cuartos al eliminar a Ale Galán y Fede Chingotto, terceros cabezas de serie.
En semifinales volvieron a remontar, esta vez ante Juan Lebrón y Franco Stupaczuk (3-6, 6-3 y 7-6), antes de coronar su semana mágica con la victoria ante los número uno.
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Eric Garcia y el Barça, mismo deseo: renovación larga