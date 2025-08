El sorprendente niño de 10 años que genera polémica por entrenar como un profesional

Iván Blanco representa un caso excepcional que ha despertado tanto admiración por su potencial como debate y críticas sobre los límites en la infancia. El niño malagueño, de tan solo 10 años, se ha vuelto viral en las últimas horas tras una entrevista con una influencer de Vitamin Well, en la que comaprtió su entrenamiento, su disciplina y su mentalidad.

"Hago una tabla de core y tren superior con movilidad de cadera. Desayuno, entreno, como, luego entreno, meriendo y me acuesto", dice Iván, que había corrido 25 kilómetros a 4:57 minutos por km, un ritmo que supera al de muchos corredores adultos. “Hay que tener constancia, entrenar todos los días y tener pasión por este deporte”, añadía.

Además, el chico ha pedido como regalo, debido a sus buenas notas, una "piscina de hielo para las piernas" y afirma que su comida favorita antes de una competición es el "arroz con remolacha".

Una diciplina y unas marcas de atleta profesional que han generado controversia por su temprana edad, también entre los atletas.

Entre ellos, Ana Peleteiro, que criticó el hecho de hacer entrenamientos de ese nivel a tan corta edad: “Romantizar que un niño de 10 años haga esa cantidad de entrenamientos e incluso hasta doble sesiones, es cuanto menos preocupante”.

Águeda Marqués se sumó en esta línea y afirmó que "esas cargas de entrenamiento y todo lo que implican suponen un estrés enorme a esa edad para un niño de 10 años. Hay una probabilidad muy alta de que esta historia acabe mal”.

A pesar de eso, la historia también tiene defensores, como ultrafondista e influencer Sergio Turull: "Iván corrió 25 km porque lo quiso... lo hizo con supervisión de su padre en todo momento... no todo lo que se sale de lo común tiene que ser peligroso" .

La opinión de los profesionales

En general, los pediatras no desaconsejan que los niños corran distancias desde 5 km si disfrutan y no hay dolor, pero advierten que entrenamientos regulares y especializados para distancias largas no tienen respaldo hasta la pubertad temprana ya que existen riesgos reales, entre los que incluyen lesiones de crecimiento, estrés físico y psicológico, y la posibilidad de abandono deportivo por burnout.

Por ese motivo, a priori, los entrenamientos y las marcas de Iván exceden las recomendaciones estándares para su edad, ya que podría generar, en el futuro, daños debido al sobreuso repetitivo. En general, los médicos no recomiendan competir regularmente en distancias superiores a 5 km antes de los 16 años.

"Quedaros con su cara porque este niño promete michísimo", dice la presentadora.