La sonrisa de Sara Gallego tras un calvario de tres años

El atletismo es un deporte tan bello y emocionante como ingrato y cruel cuando las lesiones se cruzan en el camino de los atletas, como le sucedió en el pasado Mundial de Tokio al triplista campeón olímpico Jordan Díaz (se retiró en tras un salto nulo) o al jabalinista Odei Jainaga en unos problemas con el hombro que lo llevan lastrando varios años.

Otro gran ejemplo de esta doble cara del atletismo es Sara Gallego, la atleta que revolucionó los 400 metros vallas con su estilo agresivo y lleno de talento. En los Nacionales de Nerja en junio de 2022, la catalana dejó su récord nacional en 54.34, casi un segundo más rápida que el anterior de Cristina Pérez (55.23 desde 1988).

En una prueba que dominaba por entonces la 'recordwoman' mundial estadounidense Sydney McLaughlin (se pasó al liso el año pasado para reinar en el Mundial) y la neerlandesa Femke Bol en el Viejo Continente, el nombre de Sara Gallego trascendió de inmediato al lograr ese gran registro con tan solo 21 años.

¿Hasta dónde podría llegar? Se hablaba de la barrera de los 54 segundos e incluso de que podría valer 53 medios. Sin embargo, esa historia de éxitos y esa mejoría constante a las órdenes de Àlex Codina se vio truncada en el invierno de 2023 por una rotura en el isquiotibial. Dos meses después, un esguince de tobillo derivó en un edema óseo que la mantuvo KO hasta bien entrado 2024.

Con muy pocos entrenamientos en las piernas y con una ilusión y una determinación que le permitió superar muchas lágrimas y algún que otro llanto, en el verano de 2024 fue plata en 400 vallas en el Campeonato de España por detrás de Daniela Fra y hasta hizo de liebre en el 800 del Mitin de Madrid.

En 2025 siguieron los problemas, pero por fin la velocista ha enlazado cinco meses sin lesiones ni problemas físicos más allá de las habituales molestias. Con la seguridad que le da volver a sentirse atleta y ya entrenada por el excuatrocentista Pau Fradera (formó parte de los 'Spanish Beatles'), el pasado viernes fue una de las protagonistas del Míting Internacional de Catalunya en Sabadell.

Evidentemente no lo hizo en su prueba, ya que en pista cubierta tan solo se corren vallas en 60 metros en la recta interior. Ni siquiera en unos 400 metros en los que también ha brillado en el pasado. Sara Gallego se inscribió en 800 metros y rebajó su marca personal en más de dos segundos hasta dejarla en 2:06.44.

La catalana necesita seguir afinando su físico y tiene previsto alternar los 400 y los 800 metros en la pista cubierta para regresar a las vallas bajas en la primavera con el Europeo de Birmingham como objetivo y como sueño tras mucho sufrimiento. ¡Cómo sonríe el atletismo con su regreso!