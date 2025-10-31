Estas son las 5 fiestas y disfraces de Halloween más polémicos del mundo del deporte

Hace ya unos años que la noche de Halloween se ha convertido en una tradición en Europa, junto con la celebración del Día de Todos los Santos, festivo en casi todo el territorio Europeo.

Por ello, los jugadores de los equipos deportivos más importantes también festejan con sus disfraces más terroríficos, pese a que en algunas ocasiones se les ha ido de las manos. En el blog de Mega Casino se ha elaborado una lista con las celebraciones más polémicas y con los trajes más destacables:

El Getafe-Barcelona acaba en fiesta, pero en el lugar equivocado

Neymar y Luis Suárez consiguieron la victoria al FC Barcelona contra el Getafe el 31 de octubre de 2015. El equipo blaugrana, entrenado por aquel entonces por Luis Enrique, comenzó una fiesta en el vestuario visitante la celebración del partido, coincidiendo con la celebración de Halloween, que no acabó como se esperaba.

Con la idea de salir por la zona mixta con las terroríficos disfraces, una equivocación en la salida del vestuario les llevó a la sala de prensa del Coliseum del Getafe CF, lo que provocó la atenta mirada de los medios de comunicación ante la insólita estampa que les acababan de regalar los jugadores del equipo catalán.

Los jugadores del Betis se descontrolan en su fiesta de Halloween

En 2001, los futbolistas del equipo verdiblanco hicieron su propia celebración en una velada que se les fue de las manos. El anfitrión, Benjamín Zarandona, no esperaba que su casa se viera duplicando los asistentes al encuentro, organizado por todos los jugadores del primer equipo.

En la noche de Halloween, toda la plantilla decidió celebrar por todo lo alto. Joaquín, Benjamín y el resto del vestuario disfrutaban entre risas, copas y compañía femenina cuando, de forma inesperada, se presentó Manuel Ruiz de Lopera. La sorpresa fue tal que varios jugadores optaron por saltar por el balcón para evitar ser descubiertos. El presidente, muy serio, fue hablando con cada uno de ellos. Joaquín aún recuerda el momento con humor: “Pensé que me estaban tomando el pelo cuando me dijeron que Lopera estaba en el chalet… hasta que lo vi entrar y me soltó: ‘Ay, Joaquín, usted también aquí…’”.

A día de hoy aquella escena se evoca cada Halloween como una de las anécdotas más divertidas en la historia reciente del Betis. Las invitadas, por su parte, no salían de su asombro: se hacían fotos con los recién llegados, convencidas de que la fiesta debía de ser importante si incluso el presidente y el entrenador aparecían por allí. Juande Ramos, que también acudió, reconocería más tarde entre risas: “El presidente era muy suyo… me pidió que lo acompañara, pero no tenía ni idea de a dónde íbamos”.

El PSG y sus bromas anuales

En repetidas ocasiones, el actual campeón de la Champions sube contenido a sus redes sociales con motivo de la noche fantasmagórica, haciendo bromas y dando sustos a sus jugadores para luego colgarlo posteriormente en las plataformas.

Algunas de las burlas a los jugadores han sobresaltado a sus estrellas, como por ejemplo a Mbappé, todo ello con decorados preparados.

Victor Wembanyama se disfraza en su primer Halloween

El francés se estrenaba en la NBA el 2023 con el equipo de los Spurs, y celebraba su primer Halloween en el equipo con un sorprendente disfraz de Slenderman. La altura de Wembanyama (2.21) metros hacía que su vestimenta temática fuera más realista y, por lo tanto, más aterradora

Al año siguiente volvía a sorprender con un nuevo espeluznante atuendo, esta vez vestido de Kaonashi en “El Viaje de Chihiro”, que con su altura lo convertía en un total acierto.

Floyd Mayweather envuelto en billetes

El boxeador norteamericano aparecía en 2015 caracterizado como “Dead Presidents”, de la película dirigida por los hermanos Hughes, cubierto de fajos de billetes de dólares, y no precisamente falsos.

No se trata de la primera ocasión donde aparece el luchador junto a su patrimonio económico, sino que se trata de una imagen bastante repetida en sus redes sociales. Además, también suele disfrazarse en estas fechas de diferentes personalidades. ¿Qué tienen preparado los deportistas de élite para este Halloween?