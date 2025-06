Muchas más sombras que luces en las secciones de los 'recortes'

Dice el diccionario de la Real Academia Española en su tercera acepción que 'recortar' es "disminuir o hacer más pequeño algo material o inmaterial". Y eso es lo que ha conseguido la Junta con las cuatro secciones, que seguirán esperando una instalación del Siglo XXI. Sí, Josep Cubells puso la primera piedra... pero allí sigue ella solita.

Por segunda vez en tres temporadas, el Barça cierra el curso del Palau sin Copas de Europa y con la sensación de que los cuatro equipos están perdiendo potencial en la pista y cantidad de apoyo en las gradas (la asistencia sigue sin recuperar las cifras previas al Covid con la única excepción del baloncesto pese a los intentos baldíos del club).

Lo peor es que no se ven atisbos de que el club vuelva a apostar con fuerza (y con dinero) por todo lo que no sea fútbol. La única tabla de salvación es que las cosas realmente funcionen con la vuelta del primer equipo de fútbol al Camp Nou y que ello lidere la recuperación económica de la entidad. Y que se quiera apostar entonces por el Palau.

Lesiones y decepciones en el baloncesto

Es una de las secciones que más han notado los recortes y las decisiones nefastas, como las de seguir pagando los salarios de Nikola Mirotic y Cory Higgins tras rescindirles el contrato. La marcha por temas económicos de Rolands Smits en 2022 y del técnico Sarunas Jasikevicius en 2023 (le hicieron una oferta de risa) son dos detalles.

El Barça sondeó el fichaje de Pedro Martínez y acabó confiando en Joan Peñarroya, un técnico al que el club ha dejado sin apoyos al no reforzar el equipo pese a tener un quinteto KO. Los azulgranas funcionaron incluso después de la grave lesión de Nico Laprovittola en octubre, pero los dos meses que estuvo fuera Chimezie Metu fueron la puntilla.

Melvin Ejin tapone a Fall en las semifinales ante Unicaja / EFE

Después caerían Juan Núñez y Jan Vesely (más la 'espantá' de Dame Sarr), mientras todo lo que hizo el club fueron el sainete de Raulzinho Neto y la farsa burda con Thomas Heurtel. El caso es que el Barça cierra el curso con una Lliga Catalana (98-81 al BAXI Manresa) con los teóricos referentes Willy Hernangómez y Satoransky muy flojos.

Después se escapó la Copa del Rey en cuartos ante La Laguna Tenerife (91-86) con 22 puntos de Marcelinho Huertas al borde de los 42 años y la Final Four se difuminó en Mónaco con un mal ataque en el quinto partido (85-84). En la Liga Endesa, los blaugranas perdieron en semifinales ante Unicaja tras dilapidar un +9 en los últimos dos minutos.

El director deportivo Juan Carlos Navarro confirmó tras el KO liguero que Joan Peñarroya cumplirá el año de contrato que le queda. Justin Anderson y Jabari Parker se van, mientras que ya se ha anunciado a Myles Cale y estaría muy cerca Will Clyburn. Si no se apuesta de verdad por el baloncesto, no se augura nada especialmente positivo.

El balonmano, sin guinda

Es la joya de la corona pese a que los 'recortes' se llevarán a Gonzalo Pérez de Vargas (al Kiel) y en 2026 a Emil Nielsen. El plus es que los gestores de la sección y del club son gente de balonmano: el técnico Carlos Ortega, el coordinador Joan Marin, el director de deportes profesionales Xavi O'Callaghan, el asesor del presidente Enric Masip e incluso Valero Rivera (Miembro de Honor de la Sección).

Pese a las derrotas en el Palau ante el Granollers (30-31) y en Valladolid (26-24), el Barça alzó de forma autoritaria la Liga ASOBAL con 12 puntos más que los vallesanos, la Copa del Rey (35-24 al ABANCA Ademar), la Supercopa Ibérica (33-38 al Sporting), la Copa de España (37-34 al Bathco Torrelavega) y la Supercopa de Catalunya (52-27 al Granollers).

El Barça no pierde una Liga ASOBAL desde 2010 / JAVI FERRÁNDIZ

La guinda era la Champions, título que el Barça había logrado en dos de las tres campañas de Carlos Ortega en el banquillo. Sin embargo, sucedió lo mismo que en 2023: se cruzó en 'semis' el Magdeburgo de Bennet Wiegert. Si hace dos años fueron los penaltis, esta vez los árbitros tuvieron mucho que ver con las rojas a Ariño, Petrus y Carlsbogard.

Ahora se abre una nueva etapa con una revolución que provocará la marcha de los emblemáticos Aitor Ariño, Pérez de Vargas y Thiagus Petrus, junto a Pol Valera, Hampus Wanne, Melvyn Richardson, Juan Palomino, Javi Rodríguez, el casi inédito Jaime Gallego y un Vincent Gérard que volverá a su retiro tras ayudar al equipo los últimos tres meses.

Salvo que la lista crezca, el esperado regreso de 'Ludo' Fàbregas será el gran reclamo para un curso que verá la vuelta de tres canteranos: Ian Barrufet (Melsungen), Dani Fernández (Stuttgart) y Djordje Cikusa (cedido en Montpellier). Además, Óscar Grau subirá del filial y llegarán también el egipcio Seif Elderaa y el meta islandés Viktor Hallgrimsson.

El fútbol sala, un quiero y no puedo

Las lesiones han vuelto a marcar la realidad de un curso decepcionante y ya es hora de que alguien analice con seriedad lo sucedido para poner soluciones. Es cierto que el Mundial acabó en octubre y que el Barça tuvo a más de media plantilla allí, pero otros equipos también y no han tenido tantas bajas y tan recurrentes.

Dicho esto, Tino Pérez tan solo ha sabido encontrar el punto al equipo en las eliminatorias por el título y lo cierto es que se ha estado cerca de conseguirlo, algo que nadie esperaba tras la derrota en el Palau en el primer partido de cuartos ante el Jaén Paraíso Interior (2-3). El resumen es una temporada en blanco y otra vez fuera de Europa.

El Barça, tras la sonora eliminación en la Copa de España / EFE

Ante la imposibilidad de convencer a Jesús Velasco para que siguiese en lugar de hacer cargo de la selección, Jordi Torras trajo a Tino Pérez del fútbol sala chino y el también toledano consiguió formar un bloque sólido en tiempo récord. Sin embargo, aquello fue por noviembre y esa solvencia no se volvió a recuperar.

El Barça cayó en cuartos en la Copa del Rey en Jaén con un gol en la prórroga de Mati Rosa (3-2) y sufrió un duro KO en semifinales de la Copa de España contra el Peñíscola (8-2). La liga se escapó en el cuarto partido de la final ante el Jimbee Cartagena tras encajar dos goles en los últimos 46 segundos (2-3) y no se ganó ni la Copa Catalunya.

La próxima temporada (en principio con Tino Pérez) estará marcada por al adiós de dos emblemas como Sergio Lozano y Dyego más la posible marcha de Adolfo al Benfica. Neguinho llega tras su cesión en Palma para liderar al nuevo Barça al que también llegarán el argentino Luciano Gauna (Peñíscola) y el canterano Pol Pacheco (Valdepeñas).

La reacción tardía del hockey

Si uno ve el desempeño del Barça en las eliminatorias por el título de la OK Liga, pocos entenderían los cambios que se llevarán a cabo (a falta de confirmación oficial) en la sección más castigada por los malditos 'recortes'. Si no interesa el hockey rodado, que salga alguien a la palestra y lo diga claramente.

Sin los emblemáticos Pau Bargalló y Joao Rodrigues (en 2023 se fue Helder Nunes), un giro de volante Gaby Cairo llevó finalmente al banquillo a David Cáceres en sustitución de Edu Castro. Las novedades eran Ferran Font (venía de ganar la Champions con el Sporting) y el regreso de Pablo Álvarez (se fue al Benfica en 2021 con Lucas Ordóñez) y Sergi Aragonès (desde el reus Deportiu).

La OK Liga alegró un curso muy duro para el Barça / FCB

Una serie de lesiones y los resultados inexplicables en la Champions fueron minando la confianza de un equipo que, de manera paralela, establecía un nuevo récord con 18 victorias en las 18 primeras jornadas ligueras. Quizá ahí estuvo el gran error. Con un equipo no tan potente, se tendría que haber priorizado Europa a los registros históricos.

La eliminación en la Champions en un grupo de seis en el que pasaban cuatro y se clasificaron el Noia Freixenet y el Reus Deportiu dejó muy tocado el proyecto. La derrota en cuartos en la Copa del Rey ante el Noia (2-0) fue la puntilla. Ni la brillante conquista de la OK Liga con pleno de victorias en los play-offs ni la Supercopa salvarán al míster.

Todo apunta a que David Cáceres saldrá del banquillo y lo sustituirá el bilbaíno Ricardo Ares, quien deja el FC Porto tras cuatro cursos en los que ganó una Champions. Suena como ayudante Moisés Escudero (Rivas) y podría volver Marc Torra tras su retirada para reforzar el cuerpo técnico. En cuanto a las novedades, no seguirá Matías Pascual.