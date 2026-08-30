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HOCKEY HIERBA

Un solitario gol de Struthoff acaba con el sueño de España en el Mundial de hockey hierba

El combinado español se queda con la medalla de plata tras disputar su tercera final mundialista, cayendo ante la vigente campeona, Alemania, por 0-1

España no pudo con Alemania en la final

España no pudo con Alemania en la final / OLIVIER HOSLET

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EFE

España se quedó a las puertas de hacer historia. La selección española masculina de hockey perdió este domingo ante Alemania (0-1) en la final del Mundial disputada en el Belfius Hockey Arena de Wavre (Bélgica) y deberá conformarse con la medalla de plata.

Los RedSticks, que disputaban la tercera final mundialista de su historia, buscaban conquistar por primera vez el oro, pero no encontraron el gol pese a disponer de hasta cuatro penaltis córner.

El encuentro se mantuvo igualado hasta el tercer cuarto, cuando Michel Struthoff marcó el único tanto de la final y puso por delante a la selección alemana.

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España lo intentó hasta el final, pero no pudo encontrar el empate y vio cómo se escapaba una oportunidad histórica de conquistar su primer Mundial. Alemania, vigente campeona, revalidó así el título.

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