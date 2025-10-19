Soler salva a la Real sobre la bocina y condena a un Celta con 10

La Real Sociedad sumó un punto este domingo en Balaídos, donde en el segundo tiempo chocó contra un sensacional Ionut Radu, en quien se apoyó el Celta, que jugó con un futbolista menos desde el minuto 45 por la expulsión de Starfelt, para conservar su ventaja hasta que Carlos Soler firmó las tablas en el 89.

Con un once en el que debutó el centrocampista venezolano Yangel Herrera, que no disputaba un partido de liga desde la segunda jornada cuando todavía era futbolista del Girona, la Real Sociedad empezó mandando en Balaídos. Suya fue la primera ocasión del encuentro, pero Mikel Oyarzabal, que venía de firmar dos goles con la selección española, picó en exceso su remate con la cabeza.

El Celta, sin Iago Aspas en el campo, buscó castigar a la defensa rival con balones a la espalda de los defensas. Así nació su único gol sobrepasado el cuarto de hora de juego. Mingueza inició en campo propio una jugada que, después de un espectacular pase de Jutglá tras una dejada de Borja Iglesias, culminó Pablo Durán, más rápido que su marcador, para rematar el centro de primeras de Mingueza. El laboratorio de Claudio funcionó de maravilla.

El gol hizo daño a la Real Sociedad, que solo amenazó en la recta final con dos cabezazos, el primero de Yangel Herrera y el segundo de Oyarzabal, ambos en inmejorable posición. Respiró el celtismo, pero no demasiado.

La condena del árbitro valenciano Juan Martínez al central sueco Carl Starfelt, al que mostró la segunda tarjeta amarilla por un empujón a Yangel Herrera antes de un saque de esquina a favor de la Real Sociedad, alteró el partido cuando el Celta mandaba 1-0.

Con uno menos, Claudio Giráldez movió ficha en el descanso. Reforzó la línea defensiva con la entrada del central Carlos Domínguez, que sustituyó a Hugo Sotelo. Y al minuto de la reanudación, tras un doble error de Mingueza y Moriba, la Real Sociedad igualó con un tanto de Mikel Oyarzabal, anulado después por el colegiado, a instancias del VAR, por un milimétrico fuera de juego.

El Celta, incapaz de salir de su campo, se limitó a gestionar su ventaja. A Giráldez no le estaba gustando el partido y refrescó su equipo con la entrada de Javi Rueda y Hugo Álvarez. Piernas frescas para frenar a una Real Sociedad que rozó el empate con un remate de Barrenetxea que acabó en las manos de Ionut Radu.

El portero rumano sostuvo a los suyos en el minuto 82 con una increíble doble intervención, primero a un disparo duro de Karrikaburu y después a un remate de Oyarzabal, que pidió penalti por agarrón de un defensa celeste.

Y acto seguido, después de un robo de Moriba a Oyarzabal al borde del área del equipo gallego, el Celta pudo sentenciar el encuentro, pero el marroquí Jones El Abdellaoui falló en la finalización en un mano a mano con Remiro.

Esa acción dio vida a la Real Sociedad, que continuó empujando y encontró el premio a su esfuerzo en el minuto 89 con un tanto de Carlos Soler para evitar el primer triunfo en Liga del Celta y que su equipo cierre la jornada como colista.