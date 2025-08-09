Sofía Santacreu, doble campeona de Europa sub-20 de marcha y nueva plusmarquista mundial

España firmó un inicio de jornada de sábado memorable en los Campeonatos de Europa Sub 20 de atletismo que se disputan en Tampere (Finlandia). Sofía Santacreu revalidó su título de campeona continental en los 10 kilómetros marcha de la categoría, logrando además el mejor tiempo mundial del año en Sub 20.

La catalana, que ya había subido a lo más alto del podio en Jerusalén 2023, detuvo el crono en 43:47.89, mejorando su propio registro personal de 43:57 y confirmando su dominio en la especialidad.

La carrera tuvo un marcado acento español, ya que Aldara Meilán acompañó a Santacreu en el podio. La gallega firmó el bronce con un tiempo de 44:15.89, pulverizando su mejor marca anterior (45:06.75) y situándose sólo por detrás de la italiana Serena di Fabio, plata en esta final.

En quinta posición concluyó Claudia Ventura, que este año ya había compartido oro por equipos con Santacreu en los Campeonatos Europeos de Marcha por Naciones celebrados en Podebrady (República Checa). Ventura cruzó la meta en 44:43.01, también en un gran nivel competitivo.

España, líder del medallero con tres oros

Con estas dos nuevas preseas, España asciende a la cabeza del medallero general de Tampere, sumando ya cuatro metales tras los oros conquistados el viernes por Andrea Tankeu en lanzamiento de disco y Ander Garaiar en 100 metros lisos.

Con las cuatro medallas ya se ha superado el registro logrando en los anteriores Europeos de la categoría Sub 20 en el que solo se lograron dos oros.