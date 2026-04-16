Sofía Santacreu y Ander Garaiar, coronados como los mejores atletas españoles sub20 de 2025

El atletismo español ya tiene a sus dos grandes referentes sub20 de la pasada temporada. Sofía Santacreu y Ander Garaiar han sido elegidos como los mejores atletas españoles de la categoría y recibirán su premio este sábado 18 de abril en la Gala del Atletismo Español, que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

La cita, organizada por la Real Federación Española de Atletismo con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, servirá para poner nombre y foco a una generación que ya no promete: ya compite y gana al máximo nivel.

En el caso de Santacreu, el reconocimiento llega después de una campaña sencillamente sobresaliente. La marchadora española se convirtió en campeona de Europa sub20 de 10.000 metros marcha y cerró el año como líder del ranking mundial de la categoría, una señal inequívoca de su dimensión competitiva. Pero su 2025 no se explica solo por un gran título.

También dejó huella en el cronómetro con el récord de España sub20 de 10.000 m marcha con 43:47.89 y el récord nacional sub20 de 10 km marcha con 43:57, dos marcas que la colocan entre las mejores especialistas de siempre en su tramo de edad.

Su dominio se extendió además al Campeonato de Europa de marcha por equipos, donde se impuso en los 10 km sub20. Como cierre a un curso de crecimiento continuo, Santacreu firmó también la segunda mejor marca europea sub20 de todos los tiempos en 5.000 m marcha. Regularidad, títulos, récords y proyección internacional: una combinación difícil de discutir.

Garaiar, campeón de Europa sub20 de 100 metros

Garaiar, por su parte, ha protagonizado una temporada con peso histórico en la velocidad española. El velocista se proclamó campeón de Europa sub20 de 100 metros, un logro que le convirtió en el primer español en conquistar ese título en cualquier categoría.

Ander Garaiar hizo historia en Tampere / RFEA - SPORTMEDIA

Suaño fue igual de sólido: firmó el récord de España sub20 de 200 metros con 20.74, participó en el relevo 4x100 que batió también el récord nacional y alcanzó la segunda mejor marca española sub20 de todos los tiempos en 100 metros con 10.28.

La gala podrá seguirse en directo desde las 19:30 horas en el canal de YouTube de RFEA Atletismo.