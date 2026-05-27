Skechers apuesta por el pádel de alto rendimiento con tres modelos que llegan al Padel World Summit

El pádel sigue consolidándose como uno de los deportes de mayor crecimiento global, y las marcas de calzado deportivo lo saben. Skechers eligió el Padel World Summit para dar un paso adelante en el sector, aprovechando el mayor foro B2B internacional de la industria —donde coinciden jugadores profesionales, entrenadores, clubes y fabricantes— para presentar su nueva colección técnica de calzado específico para pista.

La propuesta llega estructurada en tres modelos con perfiles diferenciados. El Viper Court Pro 2.0 apunta al jugador que prioriza el rendimiento: construcción ligera, suela Goodyear para máximo agarre y amortiguación ULTRA GO, un sistema de respuesta dinámica que la marca ha trasladado del running a la pista de pádel. El resultado es un zapato con soporte lateral reforzado, pensado para el movimiento lateral explosivo que caracteriza el deporte.

El Viper Court Elite 2.0 incorpora la tecnología Arch Fit, con soporte específico del arco plantar, en un modelo más flexible y liviano orientado a sesiones largas o jugadores que necesitan comodidad sin ceder en prestaciones. Es la opción intermedia de la gama, la que probablemente acumule más ventas entre jugadores de nivel medio-alto con varios entrenos semanales.

El tercer modelo, el Viper Court Reload, está diseñado para resistir el uso intensivo. Con tecnología Relaxed Fit y un ajuste más amplio, responde a un perfil de jugador diferente: el que busca durabilidad y fiabilidad por encima de la especificidad técnica. La suela Goodyear aparece también aquí, aportando consistencia en la gama.

La elección del Padel World Summit como plataforma de presentación no es casual. El evento, referente global del sector, concentra en pocos días a los actores clave de la industria en un formato B2B que facilita tanto el negocio como la visibilidad ante prescriptores. Para una marca que quiere acreditarse técnicamente en el pádel, es el escaparate más eficiente posible.

Belluati y Mati Diaz, embajadores

La operación se completa con el fichaje de Juan Belluati, figura reconocida del circuito internacional, y la incorporación de Mati Díaz como embajadores de la marca. Ambos jugadores aportan credibilidad técnica en un mercado donde el aval profesional sigue siendo uno de los principales motores de decisión de compra.

Imagen lanzamiento de campaña con Belluati y Skechers Viper Court Pro 2.0 / SKECHERS

Belluati estuvo presente en el Summit representando a Skechers, lo que refuerza el mensaje de que la apuesta no es solo comercial sino también deportiva.

El movimiento de Skechers en el pádel forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento en deportes de raqueta, un segmento que lleva años atrayendo la atención de marcas que hasta ahora operaban en otras categorías.