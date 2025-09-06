Los skaters Natalia Muñoz y Mauro Iglesias se llevan el oro en un Extreme Barcelona con un público eufórico

El mejor deporte de acción, con BMX, scooter, skate, freestyle trampolín y múltiples actividades y talleres para niños, se dan cita un año más este fin de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona. Un evento totalmente gratuito con el sol y el mediterráneo dando la bienvenida a los miles de espectadores presentes que han disfrutado del primer día de finales de del Extreme Barcelona.

Las finales disputadas el sábado 6 de septiembre han dejado un destacado protagonismo olímpico ante un público entusiasmado que no cesó de animar a los deportistas. La jornada fue una auténtica locura deportiva, con gradas repletas tanto en el Central Park como en la Street Plaza, donde se celebraron los Campeonatos de España de BMX, y las emocionantes finales de Skate y Scooter.

El Central Park con las gradas repletas de público, ha acogido en BMX, los Campeonatos de España y las pruebas clasificatorias para las finales de mañana que han reunido los mejores talentos nacionales. Saul Vilar se ha consagrado campeón de España en la categoría masculina, mientras que Teres Fernández-Miranda se ha llevado el oro en la femenina. La plata masculina ha sido para Pol Díaz y el bronce se lo ha llevado Jaime Francisco. En categoría femenina el segundo puesto ha sido para Laura Carrera y, Maialen Seisdedos se ha hecho con la tercera posición.

En la final de BMX en categoría junior han terminado en primera posición Izan de la Fuente, seguido por Darío de la Fuente y Daniel Pedroche.

La final de BMX men en la Street Plaza se ha disputado a las 19:15 h ante una grada llena y eufórica, que ha vibrado con cada truco y aterrizaje. El espectáculo sobre dos ruedas ha dejado momentos de gran intensidad y un nivel técnico altísimo. Finalmente, el nicaragüense afincado en Barcelona, Eduardo Rodríguez se ha llevado el primer puesto tras una actuación impecable, seguido del español Perrin Anthony y el alemán Fernando Laczko, que también han ofrecido grandes rondas y han completado una final de altísimo nivel.

Las finales de Skate y Scooter llenan la Street Plaza

La élite del skate, el deporte insignia de la ciudad de Barcelona, se ha retado en una competición increíble en la que el público no ha podido evitar emocionarse tras cada ronda de trucos impresionantes.

Por la tarde se disputaron en la Street Plaza las semifinales con los 20 mejores skaters; en el Central Park tuvieron lugar las semifinales masculinas de BMX y Scooter. En Freestyle Trampoline pudimos disfrutar de las qualifiers femeninas, junior y la semifinal masculina.

La categoría femenina ha dejado un podio español de primer nivel después de dos rondas de combos de 45 segundos y tres rondas de “Best Tricks”. Natalia Muñoz, la olímpica de 16 años, se ha proclamado ganadora tras una final muy disputada frente a Valentina Krauel, campeona del Extreme Barcelona 2024, mientras que Ivet Terol ha completado el podio en tercera posición.

Valentina, campeona del Extreme del 2024, cedió este año el oro a su compañera de equipo y rival Natalia Muñoz, que se llevó el oro. Con su segunda posición Valentina, comentaba que “ha sido muy guay, había mucha gente y un ambiente increíble. Ha venido mi familia a animarme y he tenido mucha motivación ya que vengo deseando competir aquí desde hace mucho tiempo”.

Natalia Muñoz ha explicado que “aún y la mala racha de competiciones, no me esperaba ganar, así que estoy muy contenta por la victoria. Gracias a mi mentalidad he podido superarme y alcanzar el podio de la mejor manera. El Extreme Barcelona fue una de las primeras competiciones cuándo empecé a competir, así que si todo cuadra el año que viene estaré aquí otra vez”.

En la categoría masculina de skate Street, los 8 finalistas han ofrecido un espectáculo de alto nivel, pero el podio ha sido conquistado por el argentino, Mauro Iglesias, junto con el francés Max Berguin y el slovaco Richard Tury. La prueba ha constado de dos rondas de combos de 45 segundos y tres rondas de “Best Tricks”. Iglesias, de 25 años, se ha coronado campeón con un total de 172.34 puntos, tras una excelente demostración en el Street Park del Fòrum.

Mauro ha logrado su ansiada victoria, declarando tras la prueba que “he estado muy cómodo, pudiéndome adaptar muy bien al skatepark. Aun con su dificultad, todo salió bien, así que muy contento. El nivel va aumentando cada año con los más pequeños, siempre son los que tienen más ganas y más energía, pero eso me ayuda a seguir progresando y aprendiendo cosas nuevas. Barcelona es mi lugar favorito, por eso vengo cada año. Tengo muchos amigos y los lugares para patinar.”

Durante la noche del sábado, también se ha celebrado la Gizmania Scooter Street Final donde los deportistas han demostrado una gran destreza y creatividad sobre el circuito, dejando momentos espectaculares para el público.

El domingo 7 de septiembre, Central Park será escenario de las finales junior y absolutas de Scooter, así como de las finales UCI BMX en categorías femenina y masculina. Paralelamente, la Street Plaza acogerá las pruebas de Skateboarding junior de Hot Wheels Superchargers, Streetboard y ParaBMX. El cierre del evento estará marcado por la emocionante Chilli Fernando Park Battle, una competición de Best Tricks en scooter que rinde homenaje al pionero del scootering en España, Fernando Pérez-Mañanet.