Sira Martínez y Pedro Veniss apadrinan la presentación del cartel del CSIO Barcelona 2024

La nueva tribuna principal de la pista olímpica del Real Club de Polo de Barcelona ha sido el escenario esta mañana de la presentación del cartel oficial del CSIO Barcelona 2024, que se celebrará del 3 al 6 de octubre y que ha contado con dos padrinos de auténtico lujo: el jinete tres veces olímpico Pedro Veniss y su pupila y amazona que competirá también en el CSIO Barcelona 2024 Sira Martínez. El concurso de saltos internacional, que este año celebra su 112 edición, es el evento deportivo internacional más antiguo de España.

En el transcurso de la presentación del cartel oficial del CSIO Barcelona 2024, que ha sido diseñado por el renombrado artista Máximo Tuja, Pedro Veniss y Sira Martínez han realizado un entrenamiento de salto de obstáculos abierto a medios en la pista olímpica, la misma que acogerá en octubre a los mejores del mundo y con toda probabilidad a los campeones olímpicos de París 2024.

"El CSIO Barcelona es una cita ineludible en el calendario de cualquier jinete y amazona de alto nivel. La calidad de la competición, de las instalaciones y la calidez del público hacen de este evento uno de los más esperados del año”, aseguraba Pedro Veniss, que este fin de semana compite en Rotterdam en busca del que sería su cuarto billete para los Juegos Olímpicos.

Por su parte, Sira Martínez, se mostró feliz de volver a competir este año en el CSIO: “La hípica es un deporte poco conocido y conseguir que un evento como el CSIO Barcelona, con la disputa de la final de la Copa de Naciones, se pueda celebrar aquí es muy importante para la hípica española y para intentar que este deporte llegue al mayor número de personas posible. Es una competición de máximo nivel. De pequeña soñaba con poder participar en el CSIO Barcelona”, explicaba la joven amazona.

UN CARTEL INNOVADOR CON BARCELONA DE PROTAGONISTA

Tras la demostración de Pedro Veniss y Sira Martínez, en el cual los periodistas han tenido la oportunidad de acceder a la pista y observar de cerca el entrenamiento de salto, se ha desvelado el cartel oficial del CSIO Barcelona 2024. La obra, creada por Máximo Tuja (también conocido como Max-o-matic), se distingue por su vibrante uso de colores, una composición innovadora y elementos cuidadosamente seleccionados que sitúan a Barcelona en el epicentro de este evento global. Max-o-matic, un artista visual radicado en Barcelona y especializado en collage desde 2004, ha colaborado con marcas de prestigio mundial como Apple, Spotify, Netflix, Nike, Facebook, The New York Times, The Guardian, Airbnb y Rolling Stone. En el cartel, el jinete alemán Christian Kukuk y su caballo Checker 45 cobran vida a través de la perspectiva única del artista.

La presentación ha contado con la presencia de Pablo Sánchez, presidente del RCPB; Luis Comas, presidente de la Fundación RCPB; Santiago Mercé, presidente del CSIO Barcelona; Daniel Garcia Giró, director del CSIO Barcelona y Raimon Miret, presidente de la FCH, además de numerosos miembros de la junta del club y patronos de la Fundación RCPB.

Durante la presentación Santiago Mercé, presidente del CSIO Barcelona, ha expresado que "estamos encantados con la elección de Max-o-matic como el artista creador del cartel de este año. Su trabajo captura perfectamente la esencia y la energía de Barcelona, conectando la ciudad con nuestro evento de una manera única y vibrante." "El objetivo ha sido unir la ciudad con el evento de un modo actual, positivo y con un punto rompedor. A través de los colores, la composición y los elementos elegidos, situamos a Barcelona como el escenario ideal para este mega evento", aseguró Max Tuja al final del acto.