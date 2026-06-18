Sira Martínez, hija de Luis Enrique, inspira el cartel oficial de la 114ª edición de CSIO Barcelona

El Real Club de Polo de Barcelona ha acogido hoy la presentación oficial del cartel de la 114ª edición del CSIO Barcelona, una cita que marca el inicio de la cuenta atrás para el concurso hípico internacional más importante de España, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en las instalaciones olímpicas del club barcelonés.

La gran protagonista de esta edición ha sido la amazona internacional Sira Martínez, embajadora del CSIO Barcelona, cuya imagen inspira el cartel oficial de este año. La obra, creada por el ilustrador Jordi Ferrándiz refleja la elegancia, la fuerza y la conexión entre caballo y amazona, valores que identifican al concurso desde hace más de un siglo.

Habitual participante en la competición y una de las amazonas españolas con mayor proyección internacional, Sira Martínez aseguró que “siento una ilusión enorme. Desde pequeña he seguido el CSIO Barcelona. Recuerdo estar sentada en la grada y pensar que ojalá algún día pudiera competir en esta pista. Hoy, además de tener la suerte de participar en el concurso, me hace muchísima ilusión ser embajadora y haber inspirado el cartel de esta edición. Es un orgullo enorme formar parte de la imagen de una competición que significa tanto para mí y que ha sido una referencia durante toda mi carrera deportiva”.

Foto de familia de la presentación del cartel / Sergi Moriana Photography

Por su parte, Santiago Mercé, presidente del CSIO Barcelona, ha destacado que “esta edición tiene un significado especial, porque nos sitúa en la antesala de un doble hito: el próximo año celebraremos la 115ª edición del CSIO Barcelona y se cumplirán 125 años de la primera competición internacional de saltos celebrada en Barcelona, que tuvo lugar en 1902. A lo largo de todos estos años, el CSIO Barcelona ha sabido evolucionar sin perder su esencia: reunir a los mejores jinetes y amazonas del mundo, ofrecer deporte del máximo nivel y proyectar Barcelona internacionalmente”.

En el acto han estado también presentes Luis Comas, presidente de la Fundación RCPB, y Daniel Garcia Giró, director del CSIO Barcelona, quienes han acompañado a Sira Martínez en este simbólico pistoletazo de salida hacia una nueva edición del CSIO Barcelona que este 2026 volverá a acoger la final de la Longines League of Nations.