Simone Biles reivindica los inicios tempranos en el deporte: "Prácticamente tienes que empezar cuando eres un zigoto"

Simone Biles, invitada estrella este martes en El Hormiguero, dejó una idea contundente: el deporte puede cambiar por completo la vida de una persona.

La campeona explicó que entrenar desde pequeña le dio estructura, horarios, capacidad de sacrificio y una comprensión profunda del trabajo en equipo. Valores que, según afirmó, después se aplican "en el mundo real" y acompañan para siempre.

Para Biles, la actividad física no es solo una disciplina, sino una escuela de vida que ayuda a muchos jóvenes a encontrar estabilidad y propósito.

Una carrera que nace casi al aprender a andar

Entre risas, la gimnasta confesó que comenzar a los seis años, como hizo ella, es "tarde" en su deporte. De ahí una de sus frases más llamativa de la noche: "Prácticamente tienes que empezar cuando eres un zigoto". Después matizó que a los dos o tres años ya se puede entrar en una clase, porque el deporte contribuye al desarrollo físico, emocional y social incluso a edades muy tempranas.

Su motivación inicial tampoco fue la competición: lo que quería era viajar. Contó que vio en una revista a gimnastas en Italia y preguntó cómo podía llegar ella allí. Su entrenadora le explicó el camino y, con el tiempo, no solo llegó a Italia, sino a medio planeta.

Río 2016: el salto a una fama que no esperaba

La noche también dejó espacio para recordar el momento que cambió su vida: los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde ganó cuatro oros y un bronce. Biles admitió que entonces no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Sabía que aquellas Olimpiadas podían marcar su carrera, pero no imaginó la magnitud del impacto.

Pensó que al volver a casa retomaría su rutina habitual, pero la realidad fue otra: la fama global transformó su día a día, hasta el punto de que ir al supermercado sin ser reconocida se volvió casi imposible. Aun así, aseguró sentirse "súper agradecida" por todo lo que ha vivido desde entonces.

Una estrella que sigue buscando equilibrio

En su paso por el programa, Biles mostró la mezcla de determinación, humor y humildad que la caracteriza. Habló de disciplina, de sueños infantiles convertidos en metas olímpicas y de la presión que acompaña a quienes alcanzan la cima del deporte mundial.

Su visita dejó una imagen clara: detrás de la gimnasta que desafía la gravedad hay una mujer que sigue aprendiendo a gestionar la fama, la responsabilidad y la vida cotidiana, sin perder de vista aquello que la impulsó desde niña: la ilusión por descubrir el mundo.