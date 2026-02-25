Simone Biles se convierte en nueva embajadora de Laureus

La gimnasta artística estadounidense Simone Biles, ganadora de 41 medallas entre Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, se ha convertido en la nueva embajadora de Laureus, según anunció este miércoles la organización famosa por sus premios, conocidos como los 'Óscars' del deporte.

Biles fue condecorada cuatro veces con el Premio Laureus a la Deportista del Año en 2017, 2019, 2020 y 2024, mientras que en 2025 recibió el último galardón a la Mejor Deportista Femenina Internacional del Año, por encima de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka o la futbolista española Aitana Bonmatí, en una gala que se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid.

La gimnasta estadounidense inició su nuevo rol dentro de Laureus con la visita a Milán donde visitó un proyecto de gimnasia y multideporte que apoya la marca y que brinda la oportunidad para que los niños y jóvenes se desarrollen a través del deporte.

Junto con su esposo, el jugador de los Chicago Bears de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Jonathan Owens, visitaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, donde apoyaron a los distintos atletas que disputaron las pruebas.

"Es un honor para mí apoyar a Laureus y compartir la gran idea que sustenta todo lo que hacen; que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo", dijo en el comunicado la siete veces medallista de oro olímpica.

Biles se une a un elenco de lujo

Biles se une a una larga lista de deportistas embajadores de Laureus como los futbolistas Jude Bellingham, Thiago Alcántara o Paulo Dybala o la extenista Garbiñe Muguruza.

Mientras que entre los miembros de la Academia Laureus destacan el exjugador del Real Madrid Raúl González Blanco; el exfutbolista del Barcelona Carles Puyol; o el exciclista Miguel Indurain.

"Es un verdadero modelo a seguir para los jóvenes de todo el mundo", destacó la exgimnasta rumana Nadia Comaneci, miembro de Laureus.

Los premios Laureus 'World Sports' son los galardones anuales que se conceden a los mejores deportistas del mundo por los méritos obtenidos durante el año anterior, tanto de forma individual como colectiva, con numerosas categorías.