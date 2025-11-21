Simone Biles (28 años), revela el susto que vivió tras su reciente aumento de pecho: "Me llegaban hasta el cuello y parecían extraterrestres"

"Bueno… lo que todos estaban esperando… hablemos de ello... Me operé los senos el 16 de junio". Así explicaba la atleta olímpica estadounidense, Simone Biles, de 28 años, su último retoque estético que le implicó una recuperación mucho más dura de lo que se esperaba.

Lo ha explicado en el último directo desde sus redes sociales. En TikTok cuenta con una comunidad de 5,5 millones de seguidores y no dudó en hablar del tema con todo el mundo para revelar cómo sufrió tras pasar por el quirófano.

"Me mintieron con la recuperación... Dolía muchísimo, no podía ni moverme, por lo que me tomé las dos semanas completas de recuperación. Y me alegro, porque fue muy duro", apuntaba la 11 veces medallista en los Juegos Olímpicos, que también cuenta con 23 oros en campeonatos mundiales.

Lo que pensaba que sería un camino de rosas, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza (y de otras partes del cuerpo). Biles empezó a preocuparse después de sentir que no mejoraba al implantarse las prótesis submusculares y escuchar a otros testimonios que juraban haber tenido una vuelta a la normalidad rápida y sencilla.

"Supongo que tengo más musculatura que la mayoría de las chicas que se someten a este procedimiento, y que todo ese esfuerzo debajo del músculo me dolió mucho", teorizaba la norteamericana.

La situación era tan crítica que incluso tuvo que depender de su pareja para levantarse de la cama en alguna ocasión: "El primer día, Jonathan (su esposo, jugador de los Chicago Bears de la NFL, Jonathan Owens) tuvo que levantarme de la cama, literalmente, y llevarme al baño", reveló.

Lo que más le aterró al verse tras la operación fue el tamaño de las prótesis, mucho más grandes de lo que tenía pensado: "Me llegaban hasta el cuello y me asusté mucho, así que hablé con mi médico", ya que entró en pánico.

"Le dije que me las quitara, que tenían que ser más pequeñas, que parecían extraterrestres", explicaba a su comunidad de seguidores, aunque asegura que después del primer susto, "ahora están perfectas".

Durante la charla también comentó especificaciones técnicas del tipo de implantes que se colocó: de silicona de 310 cc, alto perfil y con relleno extra, con la doctora Kriti Mohan. Biles mide 1,42 metros y tampoco quería tener unos pechos desproporcionadamente grandes respecto a su figura, por lo que descartó la posibilidad de dejarse unos implantes de mayor tamaño.

Además de esta operación, la gimnasta también se ha realizado una blefaroplastia inferior para corregir las ojeras y una corrección en los lóbulos de las orejas.