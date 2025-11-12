Siguen las protestas propalestina en el deporte: dos nuevas movilizaciones en España

La situación en Palestina con Israel sigue siendo punto de debate político, y también en el deporte. Este verano, eventos como La Vuelta a España o varios partidos de la Euroliga en los que han jugado equipos israelís han sido escenario de protestas políticas y sociales y en las últimas semanas, las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino se han extendido por distintos ámbitos deportivos.

La presencia de equipos israelíes en competiciones internacionales ha actuado como detonante de manifestaciones que reclaman la exclusión de Israel del deporte global y denuncian lo que consideran un “genocidio” en Gaza.

Protestas en Badalona

La Plataforma Badalona contra el genocidi, integrada por 25 entidades locales, ha convocado una concentración el 19 de noviembre a las 19:00 horas, coincidiendo con el partido de la Liga de Campeones FIBA que enfrentará al Joventut Badalona y al Hapoel Natanel Holon israelí.

La plataforma se ha sumado al llamamiento previo de los grupos de animación verdinegros —La Cantonada CJB y Dimonis Verds i Negres—, que ya pidieron al club, a la FIBA y a la Federación Española de Baloncesto suspender el encuentro. En su comunicado, los colectivos denuncian que “el deporte no puede ser cómplice de este genocidio ni de la opresión del pueblo palestino”, y reclaman la exclusión de Israel de todas las competiciones deportivas.

La protesta se realizará una hora y cuarenta y cinco minutos antes del inicio del partido, declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, lo que ha obligado al club a reforzar las medidas de seguridad y a controlar la venta de entradas.

Teruel: el voleibol también se moviliza

En Teruel, la presencia del Maccabi Tel Aviv en la CEV Challenge Cup de voleibol ha generado una movilización similar. Los partidos frente al Pamesa Teruel se disputarán a puerta cerrada, pero varios colectivos —agrupados en la plataforma Teruel con el Pueblo Palestino— han convocado concentraciones pacíficas en los alrededores del pabellón Los Planos entre las 19:00 y las 22:00 horas, “hasta donde permitan las vallas de seguridad”.

Durante las protestas se corearán consignas contra la presencia del club israelí y contra el Comité Olímpico Internacional, al que acusan de no excluir a Israel de las competiciones deportivas. Además, se interpretarán canciones pacifistas, se bailará dabke (danza tradicional palestina), se recitarán poemas y se servirá té típico.

Los organizadores insisten en el carácter no violento de la movilización, mientras que las autoridades han desplegado un refuerzo policial procedente de la Jefatura Superior de Aragón para garantizar la seguridad. Estas acciones se enmarcan en unas jornadas de protesta que comenzaron el fin de semana anterior, con charlas, performances y una marcha simbólica por el centro de la ciudad.

Una ola internacional

Estas movilizaciones en España se suman a otras protestas propalestinas que se han registrado en distintos puntos del mundo del deporte durante las últimas semanas como en Noruega, antes de un partido de fútbol. Concretamente, antes del partido clasificatorio para el Mundial entre las selecciones de Noruega e Israel. Fueron cientos de personas las que se manifestaron frente al Ullevaal Stadion de Oslo con banderas palestinas y pancartas que exigían sanciones deportivas contra Israel.

También en Italia, la presencia de la selección israelí en un partido clasificatorio en Udine generó concentraciones de protesta que reclamaban a la FIFA la exclusión del país por “violación de derechos humanos”.