Sigue la pesadilla para Keegan Bradley tras caer en la Ryder Cup ante Europa

Cuando ya hace prácticamente un mes que finalizó la Ryder Cup disputada en el recorrido neoyorquino de Bethpage Black con la victoria de Europa en una jornada final muy emocionate, el capitán del equipo estadounidense, Keegan Bradley, aún no se ha repuesto de la derrota sufrida en casa, y sigue durmiendo mal por todo lo vivido por su equipo y especialmente cómo fue atacado por la manera de gestionar a su equipo, especialmente en las dos primeras jornadas de juego.

“Pones tantas ganas en ello, y haces planes para lograr la victoria ante tus aficionados, y los dos primeros días fueron realmente tan malos como jamás hubiéramos podido imaginar”, dijo esta semana en declaraciones a la prensa previas al Travelers Championship.

Para Bradley, que renunció a jugar la competición que se había ganado por derecho propio para centrarse solo en la capitanía, todo lo sucedido esa semana en Nueva York no se lo quita de la cabeza, por la manera en que el equipo jugó las dos primeras jornadas a pesar de la buena reacción en la última.

A Bradley le hubiera gustado estar en el campo con sus compañeros aunque entendió que su trabajo era la capitanía / EFE

"Un periodo muy duro"

“Desde la Ryder Cup hasta el día de hoy ha sido uno de los periodos más duros de toda mi vida”, confesaba. “Incluso cuando ganas, dicen que sufres la resaca de la Ryder porque quedas mental y físicamente agotado, pero cuando pierdes, el vacío es enorme”, comentó el estadounidense.

El jugador de 39 años, incluso reconoció que estando con sus jugadores en la jornada de prácticas, aún sentía que podía estar con ellos como compañero de juego y no de capitán. “Pensé entonces que ojalá estuviera jugando, y me lo estoy perdiendo, aunque al segundo o tercer día ya me dí cuenta que era mejor así porque ya estaba agotado”, reconoció.

El capitán perdió la batalla ante Luke Donald como capitán, aunque asegura que volverá para jugarla de nuevo / EFE

“Este puñetero torneo ha sido brutal conmigo. No sé si quiero tan siquiera volver a jugarlo….bueno, la realidad es que sí quiero”, dijo sonriendo. “Es algo muy extraño, amar tanto algo que no te devuelve nada”, sin recordar que en esta ocasión, a pesar de la derrota, se llevaron un buen pellizco de dinero, al que a lo que Europa sigue renunciando de pleno.